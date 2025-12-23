Близо 100 души от Айтос и околните села ще получат пакети с хранителни продукти преди Коледа. Инициативата „Подари вечеря на пенсионер в нужда” е на доброволците от сдружение „Бъди човек - Айтос", които през целия месец декември събираха средства, за да подготвят изненадата за възрастните хора.

В понеделник бяха закупени продуктите, а днес доброволците лично ще поднесат пакетите на хората, които са определили да зарадват тази година.

„Мисия Коледа“: 17-годишен младеж дари парите от рождения си ден за хора в нужда в Северозапада

„Намираме хора, които имат нужда от помощ, чрез техни познати. За нас не беше трудно да се съберат средствата, защото го правим с благотворителни мероприятия, които провеждаме”, разказа Мирослав Тилков от сдружение „Бъди човек - Айтос“.

Повече гледайте във видеото.