В зоопарка в Стара Загора новороденото бенгалско тигърче за първи път беше отделено от родителите си, за да му бъдат направени медицински преглед и ваксинация. Това отне няколко часа служителите на зоопарка.

Бебето е на 42 дни и е първото в България от критично застрашената порода бенгалски тигър, което се ражда в зоопарк.

За първи път в историята на старозагорския зоопарк: Роди се бенгалско тигърче (СНИМКА)

Родителите Белчо и Карина са двойка от 8 години. Вече е ясен полът на тигърчето, а при изваждането си от клетката малкото показа и своя характер.

“Тази сутрин установихме пола на малкото. Тя е момиче и тежи около 8 килограма. Бебето наддава, което е голяма радост за нас и за целия ми екип”, обясни д-р Найден Илинов. “Направихме му първата ваксина. След 20 дена, тоест след Нова година, предстои втората”, допълни той.