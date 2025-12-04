Снимка: Зоопарк Стара Загора
Новороденото е първородният син на двойката Карина и Белчо
За първи път в историята на зоопарка в Стара Загора се роди бенгалско тигърче. Родителите са Карина и Белчо, като те са двойка от 8 години, а малкият тигър е първородният им син.
"Бенгалските тигри са критично застрашен вид, затова за нас това е огромен успех и повод за радост", коментира директорът на зоопарка д-р Найден Илинов.
Лъвиците София и Елза и лъвът Лео са най-новите обитатели на старозагорския зоопарк
Снимка: Зоопарк Стара Загора
