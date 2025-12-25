Хора без никакво медицинско образование поставят диагнози, предписват лекарства и най-вече плашат хората чрез така наречената биорезонансна диагностика. Това показа разследване в рубриката „Високо напрежение“ тази година. В един от случаите жена получи диагнозата „тумор в мозъка“. Диагноза, която за щастие не отговаря на истината, но е дадена от един „биорезонанс експерт“.

Със скрита камера Татяна Йорданова разкри как минава един такъв преглед и отговори на въпроса дали резултатите от него отговарят на истината.

Редактор: Станимира Шикова