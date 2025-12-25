Снимка: iStock
-
Очаква се електрозахранването да бъде изцяло възстановено през деня
Заради паднали електропроводи без електрозахранване останаха населени места във Видинска и Врачанска област. Села от пет видински общини останаха без ток за повече от 12 часа през изминалата нощ. Без електрозахранване останаха населени места в общините Видин, Бойница, Кула и Брегово във Видинска област. Причината е влошаването на метеорологичните условия и снегонавяванията. Към момента ситуацията е нормализирана.
Аварийните екипи започнаха работа по отстраняването на повредите още през нощта. Очаква се електрозахранването да бъде изцяло възстановено в светлата част на деня.
„В момента ситуацията е нормализирана. В пет общини във Видинска област имаше прекъснато електрозахранване поради снегонавявания и тежък мокър сняг. Работи се от 2:00 часа през нощта. Екипите са на място и има в отделни населени места възстановено вече електроподаване. Предстои в светлата част на деня да бъдат премахнати щетите, съответно ще има електроподаване във всички общини“, заяви областният управител на Видин Ани Аратунян.
След аварията: Проблемите с тока в София продължиха и във вторник
Междувременно всички пътища в област Видин са проходими при зимни условия. „Пътищата се почистват по републиканската пътна мрежа, навсякъде се обработват. Единствено в община Видин, Околовръстното шосе в момента е затворено, тъй като е имало ПТП. То също ще бъде отворено след време“, допълни Аратунян.Редактор: Ивайла Маринова
