В САЩ хората са много усмихнати по време на коледните празници. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.

“Ню Йорк е градът с най-много Дядо Коледа на човек от населението, защото непрекъснато отвсякъде излизат облечени като Дядо Коледа хора - някои карат колело, други са на различни файтони”, обясни проф. Драганов.

По думите му хората в САЩ са много усмихнати. “Срещам страшно много усмивки отвсякъде. Има всякакви езици, включително и български. Често ни спират хора, които казват, че са българи”.

“Елхата пред “Рокфелер” е уникална. Тя действително впечатлява. Когато я видях, не можех да се нагледам. Но колкото и да се снима, това на живо изглежда уникално”, сподели той.

Според него по Коледа градът е още по-цветен и красив. “Дърветата светят, навсякъде по улиците има гирлянди от светлини, на централните точки има най-различни украси, които светят във всички цветове на дъгата. Те непрекъснато променят цветовете си. Коледната музика звучи от вратата на почти всеки магазин. Витрините са украсени изключително интересно. Сградите също блестят отвън. Влязохме и в катедралите, всичко е в цветя, пълно е с хора, има тържествена музика”.

“В САЩ изключително много се държи на честността, на коректността, на това хората да се уважават един друг, да помагат на тези, които сега точно по коледните празници нямат възможност да празнуват добре. Тук търсят хора, които са самотни, за да им помогнат. Тази взаимопомощ е на много високо ниво в САЩ и е показна за това как трябва да се помага на всеки, който има нужда от помощ”, обясни проф. Драганов.

“Всеки може да види, че туризмът е една стабилна индустрия в България, особено по зимните курорти, които са с изцяло запълнен капацитет. Това важи за хотели, за къщи за гости, за вили”, коментира той.

“Публикувахме данни, че очакваме около 720 хиляди пътувания в този удължен период на почивки, тъй като правителството даде два допълнителни дни. Бях изненадан, че по целия маршрут насам към Ню Йорк срещнах много българи, които са при близки, роднини и приятели. Това прави тези големи числа в България”, сподели проф. Драганов.

