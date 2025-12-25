Известни личности застанаха пред камерата на NOVA, за да разкажат как е минала за тях 2025 година, какво е Коледа за тях, кой е любимият им коледен спомен, кое е чудото, за което мечтаят и какво пожелават на хората. Вижте емоционалните разкази на актрисите Лазара Златарева, Елена Попова и Александра Лашкова, волейболистът Стоил Палев, певицата Мила Роберт и певецът Криско.

Пожеланията им гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева