МВР излезе с поредица от превантивни съвети към гражданите във връзка с официалното въвеждане на еврото като платежно средство от 1 януари 2026 г.

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса, съветват от МВР.

Какво да направим с дребните пари при приемането на еврото

В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в СДВР и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.

Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва през месец януари 2026 г., когато в обращение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта. Другият сигурен начин да се предпазите от финансова злоупотреба е като внесете левовете си по банковите си сметки преди 1 януари 2026 г. Така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно по официалния фиксиран курс - 1 EUR за 1.95583 BGN, пишат от МВР.

Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР.

Редактор: Ина Григорова