„Чистата Коледа” за поредна година в дните около Рождество събира ентусиасти, които да почистят няколко плажни ивици от отпадъците, които морето е изхвърлило обратно на брега. Инициативата е на LessPlastic Bulgaria и сърф училище Акаша за чисто Черно море.

Организаторите призоваха всеки, който е решил да се включи в еко-акцията, да пристигне в коледен дрескод, а всичко останало е осигурено от тях - чували, ръкавици и доброто настроение

Днес акцията е на плаж Аркутино, където се събраха много хора и много отпадъци.

70 тона боклук за ден: Национална кампания за чистене на незаконни сметища тръгна от Мъглиж

Ива от Созопол помага с чистенето за втора поредна година. “Идвам, за да почистим плажовете, на които се радваме всяко лято”, сподели тя.

“Чистата Коледа” се организира за 8 поредна година. От 12 години се занимаваме с такъв тип инициативи. Правим го, защото това е един страхотен пример за това, че хората, когато са заедно, могат да направят нещо хубаво. Важно е и за децата”, смята Илияна Стоилова, която е една от организаторките.

Мотото на тазгодишната кампания е „Депозитната система не търпи отлагане“.

“Поднасяме един чист коледен подарък и в същото време насочваме вниманието към важни проблеми. Един от тях е за депозитната система”, добави тя.

Доброволци раздават храна на възрастни в Хасковско

По думите на Никола Бобчев, който е сред организаторите, депозитната система се отнася за опаковки от напитки - пластмасови бутилки или алуминиеви кенчета. “Когато закупим даден продукт, към него се начислява депозит и когато върнем опаковката, си го взимаме обратно. Системата е важна, защото в момента петият най-често срещан отпадък са пластмасовите бутилки. Ако имаме депозитна система, тези бутилки няма да са сред природата”.

"Само с депозитна система можем да рециклираме 90% от пуснатите на пазара бутилки, както е и изискването от Европейската комисия. Към 2029 година трябва да рециклираме близо толкова. А в момента ние сме много-много далече от тази квота", обясни той.

“Утре ще сме на плажа на Ахтопол в 10:00 часа. Отново ще имаме чували, ръкавици, а хората нека да са коледно дегизирани”, каза Илияна Стоилова.

Събраните отпадъци ще бъдат извозени от общините. Към момента в коледните почиствания са взели участие над 500 доброволци, а общото количество събран боклук е над 4200 кг.

Според коледни експерти "Чистата Коледа" разпространява коледния дух, повод е за широка усмивка, подпомага храносмилането от празничната трапеза и подарява едно по-чисто Черно море на всички нас.

Повече по темата гледайте във видеото.