-
Любо Киров: Смятам се за щастливец
-
Магьосникът Арсен и неговият социален експеримент
-
Ледено изпитание с топло послание: Рекордьор плува за бъдещето на планетата
-
„Дотам и обратно”: Поразяващите сетивата пейзажи от родопския връх Радимар (ВИДЕО)
-
Етна отново се активизира, избълва огромен стълб пепел и лава (ВИДЕО)
-
„ЕПИЗОД 365”: Най-важните събития през 2025 година (ЧАСТ 1)
Между Коледа и Нова година е чудесен момент да приготвите лучник, смята тя
Иванка Църова винаги може да ви посъветва какво да сготвите и как да подредите празничната трапеза. Тя е пенсиониран учител по ресторантьорство и хотелиерство.
„За мен важи поговорката - намери си работа, която обичаш, и никога няма да ти се наложи да работиш”, казва Иванка. Въпреки че от скоро е пенсионер, тя продължава да работи с децата, като ги приема на практика.
Обича да готви лучник и казва, че времето между Коледа и Нова година е много подходящо за това ястие. Вижте нейната рецепта за старинен троянски лучник.
Последвайте ни