Иванка Църова винаги може да ви посъветва какво да сготвите и как да подредите празничната трапеза. Тя е пенсиониран учител по ресторантьорство и хотелиерство.

„За мен важи поговорката - намери си работа, която обичаш, и никога няма да ти се наложи да работиш”, казва Иванка. Въпреки че от скоро е пенсионер, тя продължава да работи с децата, като ги приема на практика.

Обича да готви лучник и казва, че времето между Коледа и Нова година е много подходящо за това ястие. Вижте нейната рецепта за старинен троянски лучник.