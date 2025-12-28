Днес официално дават старт на ски сезона в „Пампорово”. Ще бъдат отворени пет писти и седем съоръжения. Естественият сняг в курорта е средно около 15 см, затова се разчита основно на системата за изкуствен сняг.

Увеличението на картите и ски пакетите е между 4 и 6%. „Това е индексацията. Целта на „Пампорово” АД беше да запази максимално цените от предходния сезон. Тоест туристите могат да очакват минимална индексация в цените на пакетите и услугите”, каза Стефан Присадов, изпълнителен директор на „Пампорово” АД.

В момента целият комплекс е пълен. „Надявам се да остане така и след Нова година. С подобряване на условията и отваряне на цялата ски зона се очаква заетостта да остане висока”, каза Присадов.

Той допълни, че ако температурите позволяват производството на изкуствен сняг, до 3–4 дни ще бъдат отворени още 2 или 3 от основните писти, а до 3–4 януари да бъде отворена абсолютно цялата ски зона.