Днес „Боровец” ще даде официален старт на зимния сезон с празнична програма през целия ден. Тя ще постави началото на юбилейните чествания по повод 130 години от създаването на първия планински курорт в България и на Балканите.

Юбилейната година ще премине под мотото „130 години Боровец - легендарно минало, безпределно бъдеще”.

Къде може да караме ски

За момента е обявено, че се очаква днес да работи ски влек „Маркуджик 0“, както и ски писта „Сухар“, която ще бъде и частично отворена поради недостатъчните снеговалежи.

Боровец празнува 130 години с официално откриване на зимния сезон

В ниската част на курорта тази сутрин времето е спокойно. Температурата е около минус 4 градуса. Има и лека мъгла. Очакванията са за слънчево време през деня, както и за слаби навявания. Максималните температури ще бъдат между минус 1 и минус 4 градуса.