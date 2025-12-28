Силният вятър създаде проблеми в Пловдив тази сутрин. Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди, сред които и „6 септември”. Екипи на пожарната се включиха в разчистването.

Оранжеви и жълти кодове за силен вятър

Снимка: Илиян Велков

Има и преобърнати контейнери в различни части на града.

Сигнали за подобни инциденти постъпиха от няколко пловдивски квартала, но до момента няма данни за пострадали.

На места поривите достигнаха до 100 км/ч – затова за Пловдив и още 11 области беше издаден оранжев код за опасно време. Метеоролозите предупреждават, че условията остават рискови, особено в близост до дървета, незакрепени предмети и строителни обекти. Очаква се вятърът да отслабне в часовете след обяд, но през целия ден остава в сила предупреждението за възможни щети.