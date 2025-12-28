България ще влезе в новата година без приет нов бюджет. Той представлява одобрен удължителен закон за държавните пари, който беше обнародван на 23 декември. Удължителният бюджет започва да действа от първия ден на годината.

В последните си работни дни депутатите приеха и еднократна индексация на възнагражденията на всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата. Тя е в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация – 5%. Това доведе до критики от страна на икономистите от Фискалния съвет.

Държавен вестник обнародва удължителния закон за бюджета

"Когато се правят такъв тип индексации не бива да се стъпва на изминалата година, защото тази инфлация, която е за 2025 година, всъщност вече в началото доходите са индексирани с нея. Тя е включена в това вече, което се е случило. Няма никаква логика ти да използваш едно и също нещо два пъти. Да оставим, че самата индексация на доходите в бюджетната сфера между 19 и 20% ще бъде в края на годината, така че има свръх преиндексиране на тези доходи. И другото - отново технически въпрос. С каква инфлация трябва да бъде направен? Бюджетът е годишна задача. Редно е инфлацията, която се използва да бъде средногодишна, а тя средногодишната ще бъде доста по-ниска от тази, която са използвали в момента”, заяви членът на Фискалния съвет Любомир Дацов.

