-
„Да хванеш гората”: Преводач от три езика стана фермер в село Строево (ВИДЕО)
-
Бавен джогинг – щадящ и ефективен начин за движение (ВИДЕО)
-
Разходка из Олимпийския и образователен център на НСА
-
Блокада отново спря движението на тирове към Гърция
-
Спортни новини (28.12.2025 - обедна)
-
Такситата в новогодишната нощ: Все още не всички коли са оборудвани с нови апарати
Подбрахме за вас каква беше 2025 г. в областта на волейбола, леката атлетика и бадминтона
Предаването „Близо до спорта” обобщи едни от най-ярките моменти и предизвикателства за българския спорт през 2025 година. Годината беше историческа за българския волейбол. Страната ни отбеляза още силни постижения в леката атлетика и бадминтона.
Вижте кои са спортните успехи на България за 2025 г.
Последвайте ни