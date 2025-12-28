Предаването „Близо до спорта” обобщи едни от най-ярките моменти и предизвикателства за българския спорт през 2025 година. Годината беше историческа за българския волейбол. Страната ни отбеляза още силни постижения в леката атлетика и бадминтона.

Вижте кои са спортните успехи на България за 2025 г.