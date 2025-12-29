Снимка: Стопкадър
Как една местна инициатива променя живота на десетки нуждаещи се
Коледарите в Равда се обединяват под мотото „За по-добра Коледа”. Трупата съществува повече от 15 години, а от около 10 членовете ѝ даряват сумите, събрани по време на своите обиколки за наричане на Коледа.
Над 40 са коледарите в морското градче, които са прегърнали идеята за благотворителната инициатива. Разказват, че всяка година даряват петцифрени суми на болни и нуждаещи се - не само в Равда, но и в Несебър и Поморие. Тази година те отново са избрали да помогнат на свои съграждани в нужда.
„Инициативата започва от 2010 г. Ние помагаме на хора, за които няма организирани кампании, но се нуждаят от помощ. Няма къща в Равда, която да не ни очаква на Бъдни вечер”, каза коледарят Андриян Деляков.
Коледари обикалят домовете срещу зли сили
„Каузите ни тази година са 9. Помагаме на хора с увреждания. За мен това е много красив празник. Вдъхнових се още като дете от по-големите”, добави Недьо Недев.
