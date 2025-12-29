От еврозоната и търговските войни през конфликтите и променящите се съюзи до въпросите за моралния компас на Запада – 2025 година постави повече въпроси, отколкото даде отговори. Как изглежда тази глобална картина през погледа на реализма и къде е мястото на България в нея? В „РеВизия“ правим равносметка на международната година и обсъждаме какво предстои.

Гледайте във видеото разговора с бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.