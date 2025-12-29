-
Буруджиева за предстоящите избори: Продължаваме да чакаме да се появи месията
Партията на Курти спечели изборите в Косово (ВИДЕО)
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в спор заради поклоненията на Тюркян чешма
КЗП и НАП - с хиляди проверки за необосновано покачване на цените
Божидар Божанов към Борисов: Кое е опасно? Да осъдим действията на комунистическия режим ли?
Борисов: Пребоядисаните млади комунистчета да не си играят с нещо опасно за държавата
От еврозоната и търговските войни през конфликтите и променящите се съюзи до въпросите за моралния компас на Запада – 2025 година постави повече въпроси, отколкото даде отговори. Как изглежда тази глобална картина през погледа на реализма и къде е мястото на България в нея? В „РеВизия“ правим равносметка на международната година и обсъждаме какво предстои.
Гледайте във видеото разговора с бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.
