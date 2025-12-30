Непълнолетен заплашил майката на момиче, което искал за своя съпруга, и стрелял с газов пистолет в дома на семейството в Димитровград, съобщиха от ОД на МВР в Хасково. Скандалът избухнал в понеделник, към 22:45 часа.

30-годишната майка не позволявала на 14-годишната си дъщеря да заживее с 16-годишния си приятел. Затова той отишъл в дома на момичето с газов пистолет, който взел от дома на свой приятел без негово знание. Заплашил майката с него и произвел изстрел във въздуха.

Жената се сборичкала с него и му отнела оръжието, което по-късно предала на полицията. Непълнолетният е задържан, заедно с 38-годишен мъж, който също участвал в скандала и ударил младежа по главата.

По случая е образувано досъдебно производство, допълват от полицията.

Редактор: Цветина Петкова