Няма опашки по бензиностанциите в последния работен ден на годината и само часове преди влизането на еврото като официална разплащателна единица у нас. Това показва проверка на NOVA в няколко големи града в страната. Повечето шофьори обясняват, че зареждат толкова, колкото им е необходимо за предстоящите празници.

►Обстановката в София

В последните часове на отиващата си година по бензиностанциите в столицата не се наблюдава по-голямо натоварване от обичайното. Основната част от клиентите са хора, на които им предстои път извън града. Един от тях е Николай, който споделя, че еврото не е причината да е тук: „Не, зареждам заради пътуване“, споделя той. На въпрос дали се притеснява от евентуални проблеми с плащането на 1 и 2 януари, той отговаря: „Съвсем не. Аз винаги плащам с карта“.

Подобна е позицията и на Тодор Тодоров, за когото валутната промяна не е повод за тревога: „Не, мен еврото не ме притеснява. Имам джобни пари, които до довечера ще профукам“. Той уточнява, че наличните му средства в момента са изцяло в левове.

Друг шофьор също потвърждава, че планираното пътуване е единственият му мотив: „Не мисля, че ще има какъвто и да е проблем с еврото и във връзка със зареждането. Просто пътувам“. Той допълва, че при нужда би заредил и на 1 януари, като е подготвен за различни варианти: „Обикновено плащам с карта, но вече имам и в брой“.

►Пловдив

В Пловдив ситуацията е аналогична - опашки часове преди еврото няма. Водачите смятат, че пълненето на резервоара е въпрос на финансови възможности, а не на страх от новата валута.

„Хората, които имат пари, зареждат сега. Хората, които след януари вземат пари - евро или лева, няма значение - просто ще си зареждат след това“, обяснява Руси.

►Бургас

В Бургас управителите на бензиностанции отчитат засилена работа преди Коледа и в днешната сутрин, когато мнозина тръгват на път за Нова година. Тук обаче се забелязва разминаване между наблюденията на бизнеса и тези на шофьорите.

„Хората излизат извън града и се запасяват с по-голямо количество горива. Навлизането ни в еврото също е един от основните фактори за по-големите зареждания и запасяването“, твърди Георги Георгиев, който е управител на верига бензиностанции в града.

За да внесат яснота, от бизнеса предупредиха, че преходът към новата валута ще доведе до краткотрайни технически прекъсвания. „На 31 декември плащанията с карта няма да се извършват в обектите, а на 1 януари вече евентуално ще се заплаща с евро“, поясни Георгиев. Поради тази причина много шофьори вече са подготвили пари в брой, за да избегнат евентуални затруднения при престоя си по бензиностанциите в първите дни на новата година.