31 декември 2025 година беляза последния ден, в който българите пазаруваха изцяло с левове преди официалното въвеждане на еврото. Традиционно, магазините останаха пълни до самия край на деня, като хората спазиха обичая да пазаруват в последния момент.

Част от хората са били на работа до късно, но други са там с конкретна цел – да се освободят от дребните суми в левове.

Историческо: За последен ден левът е единствената официална валута в България

„Останаха малко парички и трябва да ги похарчим, няма начин“, сподели един от клиентите. Друг купувач разказа, че децата са събрали стотинки в касичките си, но в някои магазини в квартал „Христо Ботев“ търговците вече отказват да ги приемат.

Силвия, която пазаруваше сухи мезета и безалкохолно, призна, че гледа да е по-икономична, защото „сега вече малко се стягаме заради това евро“.

Мненията за новата валута варират. Малкият Георги сподели нетърпението си, смятайки, че с еврото „ще е по-хубаво“. На другия полюс е Димитър, който изрази притеснение, че ще трябва да се реди на опашки пред БНБ и да загуби работен ден за обмяна на валута.

Експериментът със стотинките

Поради множеството запитвания в социалните мрежи какво да се прави с натрупаните монети, екипът на NOVA направи експеримент.

На каса за самообслужване в един от магазините машината прие шепа монети на стойност около 3 лева като част от сметката.

Опитът за обмяна на монети във ваучери в един от най-големите хипермаркети в София обаче се оказа неуспешен. Машините за депозит на монети не работеха, като на тях бе поставено съобщение, че причината са технически настройки за приемане на евро.

Съветите на експертите

Финансовите експерти призовават за спокойствие и определиха бързането за внасяне на пари преди 1 януари като безцелно.

„Много от банките няма да имат такса за внасяне“, успокои финансовият анализатор Преслав Райков.

Доц. Щерьо Ножаров, икономически съветник към БСК, уточни сроковете: „До 30 юни банките не би следвало и нямат право да слагат такъв тип такса и комисиона за превалутиране. Но след 30 юни имат право да сложат такса“.

Въпреки настъпващата промяна, левовете ще останат в обръщение още известно време, а обмяната им ще бъде възможна през цялата година.