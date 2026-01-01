Снимка: iStock
По-лесно за търговците и клиентите е да плащат с карта
В каква валута ще плащаме от днес, 1 януари, и какви са лихвите за просрочените заеми коментира журналистът Йордан Бързаков.
♦ От 00:00 ч. на 1 януари банкоматите пускат само еврови банкноти.
♦ В зависимост от това къде се намирате в нощта на 31 декември срещу 1 януари, съветът на експертите е предварително да се разберете в заведението или хотела в каква валута искате да платите.
♦ До 31 януари 2026 година може да се плаща и в двете валути.
♦ От 1 януари търговците са длъжни да връщат ресто в евро, освен ако нямат налични банкноти.
♦ Няма проблем със захранването на евро в банките. Търговците трябва да проявят инициативност, за да имат пари в обращение.
♦ След 00:00 ч. на 1 януари парите в банковите сметки ще бъдат превалутирани в евро.
♦ По-лесно за търговците и клиентите е да плащат с карта.
♦ През първите шест месеца в банките левовете могат да се сменят напълно безплатно. В БНБ няма ограничение за периода.
► Лихвите по просрочени заеми
„Еврото – въпроси и отговори”: Какво ще се промени и какво не при кредитите, депозитите и банкоматите
Лихвите по просрочените заеми е тази, която се генерира върху договорената лихва. Към момента тя се определя, като имаме основен лихвен процент на БНБ + 10% на година.
Актуалната лихва по просрочени задължения към момента е 11,91%.
Министерството на финансите предлага следната формула: Основният лихвен процент на ЕЦБ + 8%.
Основната лихва е 2,15%, затова лихвата за просрочени задължения става 10,15%.
Според Бързаков няма да има драстична промяна във фиксираните ипотечни кредити.
► Как ще бъдат обменяни левовете в евро в Българските пощи
Как се ще случва обмяната на левове в евро в Български пощи и има ли риск за нивото на сигурност в малките населени места коментира ръководителят на Областна пощенска станция – Перник Роза Стоилова.
♦ В пощенските станции клиентите могат да обменят суми до 10 000 лв. Определени са 2230 пощенски станции от всичките 2700 в страната. В 954 ще се сменят суми до 10 000 лв., а в останалите до 1000 лв.
♦ Списъкът на станциите ще бъде публикуван от 1 декември на сайта на Български пощи.
♦ Обмяната до 10 000 лв. ще става с предварителна заявка от 3 до 5 дни. Изисква се лична карта.
♦ До 1000 лв. ще могат да бъдат обменяни всеки ден.
♦ За трудноподвижни хора превалутирането вероятно ще се случва с нотариално заверено пълномощно. Очаква се повече информация по този повод.
Стоилова обясни, че във всички пощенски станции се поставя видеонаблюдение, работи се със служителите на МВР, върви и информационна кампания от страна на Български пощи сред възрастните хораРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни