С въвеждането на единната европейска валута, на официалния сайт evroto.bg (еврото.бг), в рубриката „Брошури и презентации“, гражданите и бизнесът могат да открият всички информационни материали, изработени за кампанията. Секцията осигурява неограничен достъп до тях, за да се подпомогне плавният преход, който започва от днес. Материалите дават отговор на ключовите въпроси, свързани с новата валута.

►За гражданите

В специалната брошура за гражданите е налична информация за най-важните срокове, обмяната на левове в евро, преизчисляването на заплатите, пенсиите и банковите сметки. Разяснено е какво представляват стартовите пакети от евромонети, както и към кои институции могат да се подават сигнали при установени нарушения.

Експерт предупреждава за фалшиво евро: Фалшификаторите му са много по-способни от тези на лева

В отделен материал е онагледено преизчисляването на рестото спрямо официалния валутен курс - 1,95583 лв. за едно евро. В табличен вид са сметнати стойностите на най-често получаваното ресто в левове и неговата равностойност в евро.

►За бизнеса

Тъй като от днес, 1 януари 2026 г., плащанията на всички данъци, такси и други задължения към държавата и общините трябва да се извършват в евро, специална тематична брошура разяснява всичко, свързано с данъците и декларациите.

В материалите за бизнеса са обобщени и най-важните стъпки по отношение на фирменото счетоводство и преизчисляването на заплатите на служителите. Обяснени са основните правила при преобразуването и дали търговските дружества трябва да предприемат промени в дружествените си документи след днешната дата.

Налични са и насоки за адаптиране на информационните системи, обработващи финансова информация на предприятията в нефинансовия сектор, както и за прилагане на Глава четвърта, Раздел II „Счетоводни документи“ от Закона за въвеждане на еврото.

►За общините

Местната власт може да се информира за задълженията си от специализирана брошура, обясняваща принципите на автоматичност, прозрачност, двойно обозначаване, превалутиране и сроковете за настройка на системите.

В рубриката са публикувани и всички презентации от информационните срещи, проведени в страната. Част от брошурите са достъпни и на английски език на адрес: evroto.bg :: Brochures and presentations.

