"Добре дошла в евросемейството, България! Днес празнуваме 21-вия член, който приема нашата единна валута". Това написа във Facebook председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. Тя публикува колаж с надпис на английски и български, а ЕЦБ отбеляза историческото събитие като освети главната си сграда във Франкфурт.

Валдис Домбровскис: България вече е в сърцето на Европа

Редактор: Габриела Павлова