Жълт код е обявен за три области заради поледици и силен вятър – Видин, Враца и Монтана. В още 11 области в Северна и Източна България за утре също е в сила жълт код, но само за силен вятър.

На 3 януари ще преобладава облачно време. На повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. По най-високите планински части ще превалява сняг.

Вятърът ще бъде до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части на страната. Температурите ще се повишат значително: минималните ще бъдат между -2 и 3 градуса, а максималните – предимно между 7 и 12 градуса. В София се очакват около 11 градуса, а по Черноморието – до 15 градуса.

Над планините облачността ще бъде значителна с превалявания от дъжд, а над 1800 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад.

Гост в „Интервюто в Новините на NOVA” по темата за времето е синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) Анастасия Кирилова. В него тя коментира динамичната обстановка през първия уикенд на януари, необичайно високите температури и опасните метеорологични явления.

По думите ѝ, въпреки януарското затопляне, сериозните снеговалежи предстоят през второто и третото десетдневие на месеца. „Надявам се януари да не ни разочарова, очакваме сняг в по-голямата част от страната по-късно през месеца“, заяви Кирилова.

Тя посочи, че за съботния ден основната опасност не е снегът, а поледиците. „Предупрежденията за Северозапада – Видин, Монтана и Враца – са по-скоро за поледици. Очакваме валежи от дъжд при ниски температури в нощните и ранните сутрешни часове, което е предпоставка за заледявания“, обясни синоптикът.

Кирилова коментира и голямата температурна аномалия, която се очаква в неделя. Докато в Северозападна България температурите ще останат около 0 градуса, в източните райони и предбалкана те ще скочат драстично. „В неделя, заради силния южен вятър, усещането за комфорт ще е голямо. Във Варна и Бургас очакваме до 18 градуса – една истинска пролет в средата на зимата“, каза тя.

Синоптикът отправи сериозно предупреждение към туристите и скиорите в планините. „Очакваме бурен и на места ураганен вятър по високите части. Днес на Черни връх бяха измерени пориви до 40 метра в секунда. Призовавам за повишено внимание, защото времето в планините няма да е благоприятно“, подчерта Кирилова.

По темата за предстоящата седмица тя разкри, че рязко застудяване ни очаква в края на работната седмица. „В четвъртък срещу петък температурите ще паднат в цялата страна. Тогава дъждът ще преминава в сняг и на много места ще се образува снежна покривка“, заяви тя и допълни, че фронталната система, която разделя топлите от студените въздушни маси, ще определя обстановката над Балканите в следващите дни.

