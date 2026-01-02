-
Вихрушката се е извила в кв. "Бистрец"
Бурен вятър причини щети по сгради във Враца този следобед. Вихрушката се е извила в квартал "Бистрец".
Наш зрител ни изпрати кадри от камери за наблюдение, които са регистрирали едно от падналите дървета. То чупи прозорец на местно заведение. Тъй като е било затворено, няма пострадали хора.Редактор: Цветина Петрова
