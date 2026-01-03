Равносметката след празничните дни показва тревожен ръст на инцидентите в страната. В студиото на „Събуди се“ директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Александър Джартов съобщи, че броят на пожарите в нощта срещу Нова година е нараснал двойно спрямо предходната година.

Докато през 2024 г. пожарите в новогодишната нощ са били 94, през настоящата те са достигнали 196. Общо за празничните дни сигналите са с около 20% повече спрямо останалата част от отоплителния сезон. „Това се дължи на факта, че хората прекарват повече време вкъщи, използват отоплителни уреди и приготвят храна, което предполага по-висок риск“, обясни Джартов.

Кошмарна Нова година: 338 пожара и двама загинали в началото на 2026 година

►Основните рискове: Отопление и разклонители

Един от най-сериозните проблеми през зимата остава неправилното използване на електрически уреди. Гл. комисар Джартов отправи апел към гражданите да избягват включването на отоплителни тела в разклонители. „Твърде често се включват и изключват уреди, което разхлабва връзките и води до високо преходно съпротивление и загряване. Уредите за отопление са с висока консумация и трябва да се включват директно в контактите, а не в разклонители“, подчерта той.

Силният вятър в страната също е фактор за пожарите, тъй като при него печките на твърдо гориво горят по-интензивно. Често се запалват и непочистени комини, което може да доведе до запалване на покривни конструкции.

►Пиротехника и украса

В новогодишната нощ са регистрирани 6 инцидента с пиротехнически средства. Въпреки че няма тежки случаи, Джартов напомни, че инструкциите за употреба трябва да се четат внимателно. По отношение на коледната украса и лампичките, той посъветва: „Препоръчва се, когато не сме в помещението, тези средства да бъдат изключвани. Също така, не трябва да се купуват най-евтините варианти, тъй като при тях често са направени компромиси с безопасността“.

►Ситуацията във Враца

По повод ураганния вятър във Враца, комисарят съобщи за 4 подадени сигнала за паднали дървета и строителни конструкции, като към момента няма информация за пострадали хора.

Редактор: Мария Барабашка