Празничните дни от началото на 2026 година бяха белязани от вълна от пожари в цялата страна. Само за първите 48 часа са подадени 338 сигнала за огнени инциденти, при които двама души загубиха живота си, а най-малко четирима са ранени.

►Трагедията в Бургаско

Едни от най-тежките инциденти се разиграха в Бургаска област, където общо три къщи изгоряха. В село Константиново 84-годишен мъж пострада сериозно в първите часове на Новата година. При опит да запали печката си рано сутринта, по невнимание той е подпалил цялото си тяло. Пострадалият е бил транспортиран по спешност първо в бургаската болница, а след това в клиниката по изгаряния във Варна. Към момента състоянието му се оценява като добро.

Възрастна жена е жертвата на един от пожарите в Бургаско

►Фатален инцидент в село Билка

Много по-трагично завърши инцидент в руенското село Билка. Там 73-годишната баба Емине загуби живота си, след като домът ѝ бе обхванат от пламъци при опит за запалване на печка с дърва.

Съседи разказват, че пожарът се е разраснал за изключително кратко време. „Пада таванът и не може да излезе. До последно се надявахме, че може да е излязла, тъй като вратата изглеждаше отворена, но се оказа, че тя просто е изгоряла“, споделят свидетели на трагедията. Според разследващите жената вероятно е била обгазена от гъстия дим, преди огънят да изпепели постройката. Сигналът към пожарната е подаден на телефон 112, а екипите са пристигнали около 6:30 часа сутринта, но не са успели да спасят жената.

Като основна причина за инцидентите и в двата случая се посочва неправилното боравене с отоплителни уреди на твърдо гориво. Статистиката от началото на годината показва, че освен радостни емоции, празниците често се превръщат и в повод за трагедии. Данните за броя на пожарите и пострадалите в страната продължават да се актуализират от компетентните органи.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка