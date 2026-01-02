Жена на 73 години е загинала при пожар в руенското село Билка на 1 януари. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Пламъците изпепелили напълно постройката, която починалата обитавала. При огледа е открито тялото ѝ, което е изпратено в Бургас за извършването на аутопсия. Причините за пожара все още се изясняват.

Още три пожара са регистрирани на територията на област Бургас през последните две денонощия. Единият - в едноетажна къща в село Просеник, община Руен, възникнал само няколко часа преди настъпването на 2026 година. Огънят унищожил напълно покрива, покъщнината и навес към съседен имот. Няма пострадали. Вероятната причина е неизправна печка на твърдо гориво или късо съединение в електрическата инсталация, казаха от полицията.

В първия ден на новата година е получен и сигнал за горяща двуетажна къща в село Искра, община Карнобат. Напълно е изгорял покривът на сградата. Данни за умишлен палеж не са установени, като вероятната причина е късо съединение.

По обед на 1 януари са изгорели и няколко каравани в района на къмпинг „Айлякъ“ край Созопол. Унищожени са четири, а по още две са нанесени незначителни щети. Няма пострадали.

