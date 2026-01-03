Те са победители и обединители. Те са новата генерация шампиони, които се превърнаха в посланици на страната ни пред света. Как изглеждат историите и лицата отвъд медалите?

В центъра на разказа е Любомир Епитропов – един от най-талантлевите български плувци. Преди година той се изкачи до върха на Стария континент, ставайки европейски шампион на 200 метра бруст в Белград. С време от 2:09.45 той постигна не само най-добрия си личен резултат, но и постави нов национален рекорд за България.

Пътят му към голямата сцена започва от старата столица Велико Търново. Въпреки че прекарва шест години и половина в САЩ, Любомир винаги се завръща в родния басейн, където е започнал да тренира едва на 9-годишна възраст. За него спортът е социален и психологически феномен, който го е изградил като личност.

Ключова роля за триумфа му изиграва и неговият спортен психолог, който преди състезанието в Белград му задава простия въпрос: „Защо пък да не спечелиш?“. Тази настройка преобръща мисленето на Епитропов и го води към златото. Силната му форма продължава и на родна земя, където на Държавното първенство в Бургас той завоюва три златни медала в дисциплините 50, 100 и 200 метра бруст.

Редактор: Мария Барабашка