Трети ден търговците трябва да работят в евро и лева. Как се справят в по-малките магазини в селата във Врачанско, където все още чакат стартовите пакети от новите монети и банкноти.

Подготовката за смяната на официалната валута в по-малките населени места продължава и в този момент. Магазините променят етикетите си, но търговците се оплакват, че все още стартовите пакети в евро, с които трябва да връщат на клиентите си се намират трудно.

⇒ В центъра на врачанското село Моравица се вее европейското знаме. В джобовете на хората в селото обаче европейската валута липсва разказват в магазина. Стела, която е продавачка, споделя, че по-възрастните хора искат левове, а младите - евро.



Въпреки, че жителите на селото не искат да получават рестото си в евро, Стела е събрала в касата си новите банкноти и е сменила етикетите в магазина. Евромонети обаче няма, въпреки че са дали заявката си преди 20 дни.



Част от жителите на Моравица познават еврото от пътувания и работа в чужбина. В България обаче се сблъскват с проблеми на бензиностанциите. Един от заредилите гориво сподели, че не му е върнато ресто, когато е платил в лева.

⇒ Как се адаптират хората и в село Ребърково, община Мездра? Атмосферата в селото остава спокойна, а жителите му вече правят първите си покупки в евро.

В Ребърково функционират два магазина, в които хората вече могат да пазаруват както в левове, така и в евро. Макар левът все още да е по-предпочитаната валута за ежедневни нужди, търговците са подготвени за прехода. От друга страна, вендинг автоматите за кафе и пакетирани храни в селото все още работят единствено с български левове.

Еврото през погледа на село Левка

Подготовката на пощата и местната власт

Кметът на Ребърково, Петър Петков, увери, че обстановката е нормална. По думите му, информационната кампания за еврото е достигнала до хората и 95% от тях са наясно с процеса на замяна.

Местният пощенски клон е зареден със стартови пакети от по 10 евро, като се очаква от понеделник хората да започнат активно да обменят пари и там. Пощата е оборудвана и с машини за броене на монети, за да се улесни процедурата.

Жителите на Ребърково изглеждат уверени в новата валута. Мариана, местна пенсионерка, сподели, че вече си е закупила два стартови пакета от клон на банка в Мездра. Тя познава валутата добре от пътуванията си до Италия и Белгия. „Валутата е навсякъде и трябва да можем да работим с нея. Нищо трудно и нищо страшно няма“, категорична е тя.

Подобно е мнението и на Филка, която е работила в Гърция. Тя разказа, че там преходът е преминал гладко и вярва, че и в България ще бъде така. Макар някои възрастни хора да изпитват известни затруднения с изчисленията, Филка е готова да помага на съгражданите си.

Въпреки че много хора все още смятат курса „едно към две“ за по-лесно, кметът напомни, че трябва да се спазва официалният фиксиран курс. Ребърково показва, че дори в по-малките населени места преходът към еврото се възприема като естествен процес, съчетан с добра предварителна подготовка.

Повече гледайте във видеото.