Легендата на българския футбол Димитър Пенев си отиде на 80 години
Тъжен ден за българския футбол. Големият Димитър Пенев, извел националния отбор до четвъртото място на САЩ '94, почина на 80-годишна възраст. Освен с постиженията си на терена и на скамейката, Стратега ще бъде запомнен и със специфичния си изказ и неповторими лафове.
Ето и част най-незабравимите от тях:
► След мач на националния отбор с Албания в Тирана
"Митал, Питал, това е - няма пари! Какъв началник ни е тоя, като никакъв не се е вясвал. Аз, ей сега, ако го срещна на улицата, няма да го позная. Помня само, че беше едно мургаво и ниско, друго не помня..."
► За някогашния собственик на ЦСКА Прамод Митал
"Испанците от Атлетико се опасни! Особено онова, къдравото, Киков (б. р. Кико). Имат и бразилче - Жмуньо (б. р. Жуниньо), който направо скрива топката. Затуй, получим ли записите, ще ги разузнаем подробно. Лулчев, не ми се прозявай, щото оня дингил - къдравото, ти ще го пазиш. Да видим ставаш ли за юнак и за златна ябълка, или змеят ще те изяде".
► Преди сблъсъка на ЦСКА с Атлетико Мадрид за Купата на УЕФА, 1998 г.
- Кременлиев, ти ще пазиш номер 11, Златков (б.р. всъщност Златко Янков) ти ще си с Кантона.
- Ама те са един и същ човек!
- Тогава двамата ще се разберете някак си.
► Разбор в съблекалнята преди великия мач с Франция на "Парк де Пренс", 1993 г.
"Не трябва да се хващаме за секса първо. Минаха 15 години. Нека нашите привърженици да знаят, че в САЩ футболистите бяха с жените си. Това бяха жените, а не гаджета. Не е важно, че е имало басейн. И през 1970 г. в Мексико бяхме в басейна, но завършихме на 16 място от 16 отбора."
► Относно охолния начин на живот на националите по време на световното в САЩ
"Знам ги много добре. Там са Марадоната и Кинаджи. (б.ред. - Каниджа) Те са европейски шампиони на Южна Америка.
► Преди срещата с Аржентина на Световното в САЩ
"Не са нищо особено. Имат само двама нападатели, близнаци. Единият е на 26 години, другият на 27. С тях трябва да се внимава."
► Представя на отбора на ЦСКА бъдещия съперник Динамо Минск
"За какво ми е център-халф, като си имам четирима? Това са Илиев и Тунчев от ЦСКА и Пажин от Левски (б. р. Томашич). Отделно имам високия от Литекс (б. р. Пламен Николов), а и оня, дето не го пускат да играе в Левски (б. р. Топузаков). Караславов заради това в националния не го викам. На много хора звъня, но това не значи нищо."
► Коментира селекцията в националния отбор
"Аз треньор отново? Не виждам какво лошо! Йохан Кройф почина, а после стана треньор на Каталуния."
► За постоянните си завръщания начело на ЦСКА и националния отбор
"Запознайте се с новия си другар. Иван Трифонов от Янтра. Абе не знам дали е Иван или Трифон, но трябва да му поогънем краката, щото са малко криви. Страх ме е да не му пробутат лесно топката между тях."
► Представя пред отбора новото попълнение на ЦСКА Трифон Иванов, 1988 г.
"Момчета, днес ще играем по системата 4-4-3."
