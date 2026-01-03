Тъжен ден за българския футбол. Големият Димитър Пенев, извел националния отбор до четвъртото място на САЩ '94, почина на 80-годишна възраст. Освен с постиженията си на терена и на скамейката, Стратега ще бъде запомнен и със специфичния си изказ и неповторими лафове.

Ето и част най-незабравимите от тях:

► След мач на националния отбор с Албания в Тирана

"Митал, Питал, това е - няма пари! Какъв началник ни е тоя, като никакъв не се е вясвал. Аз, ей сега, ако го срещна на улицата, няма да го позная. Помня само, че беше едно мургаво и ниско, друго не помня..."

► За някогашния собственик на ЦСКА Прамод Митал

"Испанците от Атлетико се опасни! Особено онова, къдравото, Киков (б. р. Кико). Имат и бразилче - Жмуньо (б. р. Жуниньо), който направо скрива топката. Затуй, получим ли записите, ще ги разузнаем подробно. Лулчев, не ми се прозявай, щото оня дингил - къдравото, ти ще го пазиш. Да видим ставаш ли за юнак и за златна ябълка, или змеят ще те изяде".

► Преди сблъсъка на ЦСКА с Атлетико Мадрид за Купата на УЕФА, 1998 г.

- Кременлиев, ти ще пазиш номер 11, Златков (б.р. всъщност Златко Янков) ти ще си с Кантона.

- Ама те са един и същ човек!

- Тогава двамата ще се разберете някак си.

Най-великият! Патриархът на футбола ни: България се прощава с Димитър Пенев

► Разбор в съблекалнята преди великия мач с Франция на "Парк де Пренс", 1993 г.

"Не трябва да се хващаме за секса първо. Минаха 15 години. Нека нашите привърженици да знаят, че в САЩ футболистите бяха с жените си. Това бяха жените, а не гаджета. Не е важно, че е имало басейн. И през 1970 г. в Мексико бяхме в басейна, но завършихме на 16 място от 16 отбора."

► Относно охолния начин на живот на националите по време на световното в САЩ

"Знам ги много добре. Там са Марадоната и Кинаджи. (б.ред. - Каниджа) Те са европейски шампиони на Южна Америка.

► Преди срещата с Аржентина на Световното в САЩ

"Не са нищо особено. Имат само двама нападатели, близнаци. Единият е на 26 години, другият на 27. С тях трябва да се внимава."

► Представя на отбора на ЦСКА бъдещия съперник Динамо Минск

"За какво ми е център-халф, като си имам четирима? Това са Илиев и Тунчев от ЦСКА и Пажин от Левски (б. р. Томашич). Отделно имам високия от Литекс (б. р. Пламен Николов), а и оня, дето не го пускат да играе в Левски (б. р. Топузаков). Караславов заради това в националния не го викам. На много хора звъня, но това не значи нищо."

Отиде си легендата на българския футбол Димитър Пенев

► Коментира селекцията в националния отбор

"Аз треньор отново? Не виждам какво лошо! Йохан Кройф почина, а после стана треньор на Каталуния."

► За постоянните си завръщания начело на ЦСКА и националния отбор

"Запознайте се с новия си другар. Иван Трифонов от Янтра. Абе не знам дали е Иван или Трифон, но трябва да му поогънем краката, щото са малко криви. Страх ме е да не му пробутат лесно топката между тях."

► Представя пред отбора новото попълнение на ЦСКА Трифон Иванов, 1988 г.

"Момчета, днес ще играем по системата 4-4-3."

Редактор: Габриела Павлова