Вчера футболният свят замлъкна. Отиде си Димитър Пенев – човекът, който не просто водеше националния отбор, а обедини една нация под американското небе през 1994-а. Днес обаче не говорим за загубата, а за образа на „Чичо Митко“ – онзи топъл, мъдър и неподражаем лидер, който остава в сърцата на поколения българи.

От Мировяне до върха на света

Роден в софийското село Мировяне, Пенев започва пътя си в „Локомотив“ София, но името му завинаги остава свързано с ЦСКА. Той бе не просто футболист и треньор, а почетен президент и вечен консултант, който винаги стоеше близо до терена. Статистиката му е внушителна: 14 пъти шампион на България (като играч и треньор), 90 мача за националния отбор и участия на три мондиала. Но цифрите са само фон на неговата личност.

Архитектът на „Златното поколение“

Пенев притежаваше нещо, което никой учебник по тактика не може да преподаде – невероятен нюх за таланта. Той бе човекът, който повярва в Стоичков, Костадинов, Бербатов и Стилиян Петров, когато те бяха още „момчетата от провинцията“.

„Откъде черпите енергия? – От себе си!“

Това, което правеше Стратега легендарен извън терена, бе неговият неподражаем език и чувство за хумор. Неговите интервюта се помнят десетилетия, а фразите му се превърнаха във фолклор. На въпрос откъде черпи енергията си, той отговаряше с типичната си усмивка: „Е как, от себе си!“.

Дори в моментите на най-голямо напрежение, Пенев предаваше спокойствие на своите футболисти. „Той никога не повиши тон“, спомнят си неговите възпитаници.

Поклон от големите

Социалните мрежи се препълниха с емоционални послания от тези, които той изгради като личности.

Христо Стоичков: „Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който изгради десетки от нас.“

Димитър Бербатов: „Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Сърцето ми плаче за теб.“

Любослав Пенев: „Ти беше всичко – мъдрост, вяра и подкрепа. Ще продължа да пазя името ти с чест.“

Светъл да е пътят ти, Стратеге!

