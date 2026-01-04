В емоционално интервю за „Събуди се“, бившият президент на БФC Валентин Михов сподели лични спомени за легендарния Димитър Пенев, който си отиде на 80-годишна възраст. Михов описа Пената не само като най-успешния национален селекционер, но и като изключително близък приятел, чийто живот е бил пример за човечност и скромност.

Двамата са били свързани от близо 60-годишно приятелство, започнало още когато Михов е бил юноша на ЦСКА.

Димитър Пенев: Последният патриарх на българския футбол

„От 17-18 годишна възраст живеехме заедно в квартал „Изток“. Бях щастлив след мач да се кача в колата на Пената или на Жеков. Те бяха велики“, спомни си с вълнение Михов. Той допълни, че до последно са имали общи планове за възраждането на клуба на ветераните, като дори са провели среща с ръководството на ЦСКА малко преди Нова година.

Според Михов, една от най-големите добродетели на Димитър Пенев е била способността му да обединява. Въпреки че Стратега започва пътя си от „Локомотив“, той се превръща в символ за цяла България. „Големите са си големи. Не ги деля на „сини“ и „червени“. Трябва да се уважаваме, но за съжаление го постигаме едва когато загубим някого“, сподели бившият шеф на БФC.

Михов категорично опроверга митовете за личния живот на Пенев, описвайки го като изключително умерен и спокоен човек. „Пенчо пиеше по една чаша винце, слагаше вътре плодове, беше много приятен събеседник. Никога не съм го чул да обиди някого. Затова му казват Стратега – той беше воевода, беше велик“, разказа Михов.

Михов разкри, че е имало сериозни задкулисни опити Пенев да бъде отстранен от поста си точно преди големия успех. „Искаха да го сменят преди 1994-та. Тези хора после го прегръщаха и целуваха – това е лицемерие. Правеха мръсотии и на мен, и на Пената. Аз си подадох оставката точно преди да заминат за Щатите, но Пенев устоя и направи чудото с тези прекрасни момчета“, разкри Михов.

Той подчерта, че геният на Пенев се е криел в умението му да направи екип от индивидуалности, които невинаги са се обичали или уважавали помежду си. „Той ги направи отбор. Всеки човек се учи и допълва, а Пенев беше дълбок в изказа си, макар понякога да оставаше недоразбран".

Михов сподели и за последната си среща със Стратега малко преди празниците: „Попитах го съвсем по човешки: „Пенчо, отслабнал си много“. Чувствах, че нещо го тормози вътрешно, но той си остана скромен и нормален човек докрай“.

„Той има място навсякъде, но най-вече в сърцата на хората. Ще се съберем горе с него, с Жеков, с Боян Радев. Там е мястото, където великите се събират“, завърши Михов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка