От днес безплатно можем да обменяме левове в евро и в пощата. Но само в тези населени места, където няма банкови клонове и офиси. Става дума за 2230 пощенски станции в страната.

На 12 км от София - в село Световрачене, първият желаещ да обмени левове в евро в пощата е Александър. Прави го малко преди обяд. По ирония на съдбата той е син на кмета на селото. „Ще обменям още, но по-натам. Имам левове за харчене и тогава ще пазарувам с евро”, казва Александър Гургулеев.

Пощенската станция в Световрачене е една от 2230-те, в които е възможно да получим новата валута, тъй като в селото няма банков клон. „Много бързо се случва, всичко е наред. Предоставяш лична карта, чакаш и ти ги дават”, обяснява Александър.



Днес опашка пред пощата нямаше. „Идват, питат какъв е редът, какво трябва да носят. Задължително е лична карта”, обясни Цветелина Стефанова, служител на „Български пощи”.

Първи официален работен ден в евро: Банките отвориха врати, започнаха да обменят валута безплатно

До края на юни услугата в пощите ще е напълно безплатна. Но има и някои особености – можем да обменяме до 1 000 лева на ден. За суми от 1 000 до 10 000 лева е необходима предварителна заявка. Тази услуга обаче се извършва само в 954 пощенски станции.

„Заредени сме с начална сума за обмяна в евро. За по-голяма сума се подава заявка за от 3 до 5 работни дни. Предимно идват да питат за по-големи суми. Приемаме и до 50 броя монети”, заяви Цветелина Стефанова.



Кметът на Световрачене не е безразличен към историческия преход. Местните припомниха, че преди години пощата стана обект на дързък грабеж. „Има охранителни камери, които са на разположение на кметството. Също така има охранителни камери и в пощите. Всичко е наред. Няма страшно, може да заповядат хората да сменят”, казва Петър Гургулеев.

Очаква се полицейското присъствие покрай пощенските станции да е по-засилено, когато започне и изплащането на пенсиите.



„Пенсиите ще започнат нормално от 7-мо число. Ще бъдат в евро и ще се изплащат по график”, обясни Цветелина Стефанова.

Днес транспортният министър в оставка също обмени левовете в евро и обяви, че има достатъчно наличности на евробанкноти.

„Първата обмяна изобщо в поща в България стана в село Стамболийски, Хасковско. В абсолютно всички пощенски станции вече получаваме информация, че няма голям наплив от желаещите да сменят, но успешно сработват и новите принтери, и новите броячни машини. За момента мога да кажа с удовлетворение, че „Български пощи” се справят добре”, заяви Гроздан Караджов, министър на транспорта в оставка.