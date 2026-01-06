Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (06.01.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (06.01.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (06.01.2026 - обедна) Прогноза за времето (06.01.2026 - обедна) 06 януари 2026 12:47 Дъжд и силен вятър на Йордановден и Ивановден Прогноза за времето (06.01.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (05.01.2026 - обедна) Прогноза за времето (05.01.2026 - сутрешна) Сняг на Бабинден: След серията топли дни зимата се завръща Жълт код за силен вятър и поледици в понеделник Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивайла Маринова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Осъдиха инспектор от НАП, поискал подкуп от 5000 лева Какви са ритуалите на Йордановден в традиционния фолклор? Запрянов: Модернизацията на армията спира заради политическата криза и удължения бюджет България арестува член на сръбската групировка „Розови пантери“, откраднала аксесоари за 580 000 евро от бижутерия в Гърция Нова система за граничен контрол влезе в сила на сухопътните ни граници Политолози: България върви към нови избори, а ролята на президента остава неясна Президентът призова за промени в Изборния кодекс и масово гласуване Политическите реакции у нас след задържането на Николас Мадуро Петър Ганев: Еврото не е спасител, истинските реформи тепърва започват Заплати, добавки и пари в плик: Около 100 000 лева за депутатски заплати на ден Стотици смелчаци „спасяват” кръста в цялата страна (ВИДЕО+СНИМКИ) Бетоновоз се обърна на ключов столичен булевард (ВИДЕО+СНИМКИ) Грипът настъпва: Кои области у нас са с най-висока заболеваемост Йордан Бързаков: Около 20–25 януари в обращение ще има повече евро, отколкото левове Шофьор твърди, че е глобен, след като колата му аварира на "Тракия" „Къдрави“ цени и дефицит на евроцентове: Равносметката в първите дни след смяната на валутата Стотинките в евро: Пощенските станции влязоха в ролята на обменни бюра Дъжд и силен вятър на Йордановден и Ивановден Днес е погребението на легендата Димитър Пенев Координационният център за еврото с първи данни: Близо 37% от левовете вече са изтеглени от БНБ Прогноза за времето (06.01.2026 - сутрешна) На Богоявление: Мъжкото хоро се изви в Тунджа, в София осветиха бойните знамена (ВИДЕО+СНИМКИ) 178 години от рождението на Христо Ботев - поетът революционер, превърнал и думите в оръжия Следродилната депресия засяга близо 30% от майките у нас Снежната Коледа става все по-рядко явление в България Главен инспектор Йорданов: Засилваме полицейското присъствие около пощите и банките Сметната палата е приела общо 360 одитни доклада за изминалата година Цените на горивата: Възможно ли е поскъпване заради еврото или по външни причини Пощите в малките населени места отвориха, обменят левове в евро безплатно до края на юни Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж КТ „Подкрепа“: Преходът към еврото е спокоен, но липсата на бюджет е сериозен риск Контролът и цените в евро: Какви нарушения засече Комисията за защита на потребителите Рекорден брой нови коли са продадени у нас през 2025 г. Отново препълнени контейнери за боклук в няколко района на столицата Обвиниха мъж в побой над възрастната му майка в София Министерството на иновациите осигурява близо 310 млн. евро за модернизация на българския бизнес Въвеждат мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в столицата В нощта срещу Богоявление се сбъдват желания Почина композиторът Янко Миладинов Прогноза за времето (05.01.2026 - обедна) Продължават проверките за необосновано повишение на цените Анализатори: Новогодишната реч на Радев остави повече въпроси, отколкото отговори Опасност от лавини и неподходящи условия за туризъм в планините Безплатна ваксина за човешки папиломен вирус - вече и за момичета от 15 до 18 години Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г. Главният архитект на София подаде оставка Близо 120 хиляди българи със слухови нарушения търсят подкрепа От болничната стая до казиното: Фалшиви хоспитализации или "игра" със здравето ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА