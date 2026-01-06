Ритуалите на Йордановден в традиционния фолклор са свързани с кръщението и освещаването на водата и кръста. Поради тази причина на много места този празник се нарича Водици. За традициите и вярванията на празника разказа доц. д-р Веселка Тончева от Института за етнология и фолклористика към Българската академия на науките в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Това е един празник, с който всъщност приключва един цял цикъл от дни - така наречените мръсни дни. Това е едно много опасно време във фолклорен план, в което тъмнината надделява над светлината”, обясни доц. Тончева.

По думите ѝ в по-дълбоките, предхристиянски пластове на народната култура този период се свързва със символичната смърт на старото слънце и раждането на новото. „Това е преходът между старата и новата година. А всяко преходно време се възприема като опасно. Има много забрани и представи за отвъдни същества, които дебнат хората”, допълни тя.

Йордановден идва именно като ден на пречистването. Централният ритуал е освещаването на водата и хвърлянето на кръста. „Това е символичното кръщаване на водата. Тя вече има друг смисъл и друга сила. С тази вода можем да пречистваме пространството”, подчерта доц. Тончева.

След освещаването свещениците традиционно обикалят домовете и поръсват с вода, за да прогонят злите сили. „В тези 12 дни тъмнината е дебнала светлината. Сега водата вече има силата да изчисти това зло”, каза още тя.

Според народните вярвания светената вода не губи силата си. „От тази вода се пази през цялата година. Ако някой е болен, му се дава да пийне или да се поръси с нея. Вярвало се е, че тя лекува”, обясни фолклористката.

Йордановден, Ивановден и Бабинден образуват своеобразен празничен символ. „Това са три дни, в които водата има изключително важно значение – пръскане, миене, къпане. Дори къпането в ледена вода е ритуално и е за здраве”, посочи доц. Тончева.

Празникът е част от по-широк зимен обреден цикъл, включващ сурвакарските и кукерските игри. „Маскирането е едновременно начин да прогоним злото и да се скрием от него. Да му покажем образ, от който то да се уплаши”, обясни доц. Тончева.

Макар Богоявление често да се възприема като мъжки празник, жените имат съществена роля в обредността. „В навечерието на Йордановден се приготвя постна трапеза, пази се строг пост и се кади вечерята. Това е т.нар. трета кадена вечеря”, каза още тя.

