Точно 1 месец преди началото на Зимните олимпийски игри Владимир Зографски записа рекордно класиране на турнира Четирите шанци.

Българската звезда в ски скоковете зае 14-о място в Бишофсхофен, с най-добър опит от 133 метра и половина, което му отреди и 14-а позиция и в крайното подреждане на надпреварата. До момента Зографски беше завършвал 18-и в най-престижния ежегоден турнир в този спорт.

Победител в 74-тото издание на Четирите шанци стана Домен Превц, който е третият словенец вдигал "Златния орел" като шампион.