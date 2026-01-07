Ивановден е! Българската православна църква почита паметта на Свети Йоан Кръстител – последния старозаветен пророк, който кръщава Исус Христос в река Йордан.

Йoaн ce paждa пoлoвин гoдинa пpeди Иcyc Xpиcтoc и пpeдpичa идвaнeтo нa мecиятa нa зeмятa, зaтoвa e пoзнaт oщe ĸaтo Πpeдтeчa.

На Ивановден в село Кошарица къпят зетьовете в реката

Ивановден е празник на кумството. Народните обичаи повеляват кумовете или деверът да „къпят“, пръскайки публично с вода младоженците, които са сключили брак преди една година.

На този ден у нас имен ден празнуват близо 330 хиляди души, носещи имената Иван, Ваньо, Ваня, Йоана, Йоан, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Калоян, Жан, Жана, Яна.

Честит празник!

