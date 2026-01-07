-
Какви автомобили предпочитат да карат българите
-
Оазис в града: Автобусна спирка във Варна се превърна в уютна стая с книги (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Русия ескортира с подводница празен петролен танкер, издирван от САЩ (ВИДЕО)
-
40 градуса на сянка: Австралийците потърсиха прохлада в жегата на плажа (ВИДЕО)
-
Как празнува имен ден Иван Стоянов, който спаси Светия кръст в Бургас
-
"Който контролира ресурсите, контролира света": Защо Гренландия е важна за САЩ
Гледайте цялата емисия
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни