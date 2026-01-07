Световният пазар на петрол няма да претърпи сензационни промени след събитията във Венецуела, но България може да очаква стратегическа промяна при рафинерията в Бургас. Това прогнозира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров в "Интервюто в Новините на NOVA”. Според него енергийната битка на XXI век се мести в Арктика, а Гренландия е ключът към нея.

Според Владимиров венецуелският добив на нефт, който е около 1% от световния, не е достатъчен, за да разтърси пазара в краткосрочен план.

„Нищо няма да се промени на световните петролни пазари. Венецуелският петрол е тежък суров петрол, не е много атрактивен. Има много малко рафинерии, които имат желание да го преработват – те са разположени в Китай и по крайбрежието на Мексиканския залив в САЩ“, обясни той. Експертът допълни, че за чувствително повишаване на добива са нужни десетилетия и милиарди инвестиции, а в рамките на две години увеличението може да бъде едва между 200 и 500 хиляди барела дневно.

► Офертата за „Лукойл” в България

Една от най-важните теми за страната ни е интересът на американската компания Chevron и инвестиционния фонд Quantum Energy към международния бизнес на „Лукойл“, включително активите в България.

„Това е добра новина, защото показва ангажимент на голям западен инвеститор, който да поеме контрола над стратегически активи. По този начин рафинерията и бизнесът на „Лукойл“ у нас ще попаднат в ръцете на важен геополитически съюзник, а не в компания, която да „изпере“ руската собственост и да остане проводник на руско влияние“, категоричен бе Владимиров.

► Гренландия и „Голямата игра” в Арктика

Експертът направи паралел между XIX и XXI век, описвайки Арктика като новия център на световното съперничество. Гренландия е стратегическа не само заради местоположението си и новите морски пътища, но и заради ресурсите под леда.

„В недрата на Арктическия океан се съдържа цялата Менделеева таблица – редки метали, суровини, злато, нефт. Който контролира подстъпите към Арктика, именно Гренландия, ще контролира донякъде и Северния полюс“, поясни той.

► Българският газ в Черно море

Относно проучванията за собствен газ в българските териториални води, Владимиров уточни, че те навлизат в най-активната си фаза, но реализмът е задължителен.

„Въпросът е на каква цена този газ може да бъде извлечен. Дори да се стигне до този етап, ще минат поне 5-6 години, преди да се осъществи търговски добив. В Румъния този процес отне повече от десетилетие“, заключи експертът.

