-
КТ „Подкрепа“: Преходът към еврото е спокоен, но липсата на бюджет е сериозен риск
-
Рекорден брой нови коли са продадени у нас през 2025 г.
-
Ще се отрази ли операцията на САЩ във Венецуела върху цените на петрола
-
България и еврото – от какви измами трябва да се пазим
-
От днес се вдигат минималната работна заплата и линията на бедност
-
Как се промени тежкотоварният трафик на "Дунав мост 2" след влизането в Шенген
Според енергийните експерти засега няма сътресения в световния пазар и се очаква тези цени да се задържат през следващите месеци
Какви са цените на горивата. Възможно ли е да поскъпнат след влизането ни в еврозоната и след операцията на САЩ във Венецуела. Засега пазарът изглежда напълно спокоен. Най-масовият бензин А-95 струва 1.24 евро. Дизелът е с 2 цента по-скъп за литър. Пропан-бутанът се търгува за 58 цента, а килограм метан струва 1.12 евро. Според енергийните експерти засега няма сътресения в световния пазар и се очаква тези цени да се задържат през следващите месеци.
Понякога само 1 дума е достатъчна, за да предизвика промени в пазарите на горивата, смятат експертите. В случая с действията на САЩ срещу президента на Венецуела - Николас Мадуро не изглежда да предизвикват скок в цената на нефта. Даже обратното - пада.
„Причината е, че има свръх предлагане на глобалния пазар на петрол и очакванията са, че тази ситуация няма да се промени. Венецуела представлява само около 1% от световния добив на нефт и дори да има сериозна промяна в начина, в който се доставя нефта от там до световните пазари, ефектът ще е минимален”, обясни Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.
Ще се отрази ли операцията на САЩ във Венецуела върху цените на петрола
И от асоциацията на търговците на горива не виждат размествания: „Нищо не се случи, даже абсолютно никакво повишение. Най- вероятно тази ситуация е била разиграна и не се очаква никакви увеличения”, каза Димитър Хаджидимитров.
Според Мартин Владимиров петролната компания на Венецуела се е използвала за корупция и пране на пари. През нея е ставало и финансирането на военната машина и смазването на опозицията: „В момента Венецуела не може да изнася суровия си петрол, без да внася нафта, специални химикали от Русия, Иран, с които са разрежда много тежкия си нефт".
Всичко това съвпада и с момента, в който България приема еврото. Засега бензиностанциите проблеми с това нямат: „Всичко стартира нормално. Хората приемаха със спокойствие тази промяна, когато виждаха от две, че стана на едно усещаха някакво спокойствие и радост", заключи Хаджидимитров.
Последвайте ни