Какви са цените на горивата. Възможно ли е да поскъпнат след влизането ни в еврозоната и след операцията на САЩ във Венецуела. Засега пазарът изглежда напълно спокоен. Най-масовият бензин А-95 струва 1.24 евро. Дизелът е с 2 цента по-скъп за литър. Пропан-бутанът се търгува за 58 цента, а килограм метан струва 1.12 евро. Според енергийните експерти засега няма сътресения в световния пазар и се очаква тези цени да се задържат през следващите месеци.

Понякога само 1 дума е достатъчна, за да предизвика промени в пазарите на горивата, смятат експертите. В случая с действията на САЩ срещу президента на Венецуела - Николас Мадуро не изглежда да предизвикват скок в цената на нефта. Даже обратното - пада.



„Причината е, че има свръх предлагане на глобалния пазар на петрол и очакванията са, че тази ситуация няма да се промени. Венецуела представлява само около 1% от световния добив на нефт и дори да има сериозна промяна в начина, в който се доставя нефта от там до световните пазари, ефектът ще е минимален”, обясни Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.