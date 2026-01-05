Военната операция на Съединените щати във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро не оказват влияние върху световните петролни пазари. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ председателят на Балканската черноморска петролна и газова асоциация Валентин Кънев.

По думите му текущите котировки на сорта Brent дори отбелязват лек спад – под 1%, като цената се движи около и под 60 долара за барел.

„На пазарите има достатъчно предлагане на петрол и балансът е в полза на доставките, което прави подобни геополитически събития практически неутрални“, подчерта Кънев, припомняйки, че и предишни санкции срещу големи енергийни компании не са довели до сериозни сътресения.

По отношение на венецуелските залежи експертът посочи, че страната разполага с най-големите доказани петролни резерви в света – над 300 милиарда барела, концентрирани основно в басейна на река Ориноко. Те са разположени на относително малка дълбочина и са удобни за добив, но качеството на суровината създава сериозни предизвикателства.

„Нефтът е тежък и с високо съдържание на сяра, което изисква специални технологии както при добива, така и при преработката му“, обясни Кънев. По тази причина венецуелският петрол традиционно се продава с отстъпка, тъй като не е сред най-предпочитаните за рафинериите, което допълнително ограничава потенциалното му влияние върху световните цени.

