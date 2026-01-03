САЩ нанесоха военни удари по Венецуела след месеци на ескалиращо напрежение между двете страни. Часове след регистрираните експлозии американският президент Доналд Тръмп съобщи, че венецуелаският държавен глава Николас Мадуро и неговата съпруга са заловени и изведени от родината си.

⇒ Ето и хронологията на събитията от последните часове:

► 18.30 ч. Тръмп: САЩ ще управлява Венецуела, докато има безопасен преход към ново управление

САЩ използваха военноморски и военновъздушни сили за такова нападение, каквото хората не бяха виждали от Втората световна война. Готови сме на втора атака, ако се наложи. Това заяви на пресконференция президентът на САЩ Доналд Тръмп относно нанесените удари от САЩ по Венецуела.

По думите му САЩ ще управляват страната, докато има безопасен преход към ново управление.

„Те знаеха, че идваме и бяха готови, но въпреки това бяха абсолютно безсилни. Ще управляваме страната, докато се стигне до един справедлив преход. Не искаме никой друг да вземе властта във Венецуела и тази ситуация да се повтори. За това ние ще управляваме страната, докато има подходящ, правилен, безопасен преход", каза още Тръмп и поясни, че през последните години в страната цари хаос. По думите му държавата е спряла да добива петрол.

„Ще инвестираме милиарди и ще поправим петролната инфраструктура, за да започнем да печелим пари в страната", каза още той.

„Това беше една от най-зашеметяващите и зрелищни военни операции в американската военна история. Нито една страна по света не може да постигне това, което Америка и то за толкова кратко време. Целият военен капацитет на Венецуела беше сломен от нашите американски военни, които работиха заедно с правоприлагащите органи. Мадуро и жена му ще бъдат изправени пред американското правосъдие", допълни Тръмп.

► 17.50 ч. Москва призова САЩ да освободят Мадуро

Министерството на външните работи на Руската федерация призова правителството на САЩ да освободи президента на Венецуела.

"Настоятелно призоваваме американските власти да преразгледат тази позиция и да освободят законно избрания президент на суверенна държава и съпругата му“, се казва в изявление на руското министерство, публикувано на уебсайта му.

►17.49 ч. Мелони оправда ареста на Мадуро

Италианският премиер Джорджа Мелони оправда днешната военна операция на САЩ във Венецуела и ареста на президента Николас Мадуро и неговата съпруга.

Мелони нарече "легитимна отбранителната интервенция“ на Съединените щати във Венецуела.

► 17.30 ч. Израел приветства действията на САЩ във Венецуела

Това заяви израелският външен министър Гидеон Саар в X.

"Израел приветства отстраняването на диктатора, който ръководеше мрежа за наркотици и тероризъм, и се надява на завръщането на демокрацията в страната“, каза още той по повод ареста на президента на Венецуела Николас Мадуро.

► 16.49 ч. Джей Ди Ванс: Тръмп пледложи няколко решения на Мадуро

„Президентът Доналд Тръмп многократно предлагаше на Николас Мадуро начини за излизане от ситуацията". Това написа в X вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Според него „Мадуро е последният човек, който ще разбере, че президентът Тръмп спазва думата си". „Поздравления за нашите смели служители от специалните части, които извършиха наистина впечатляваща операция,“ подчерта вицепрезидентът на САЩ.

► 16.35 ч. Тръмп: Гледах на живо залавянето на Мадуро, все едно бях на кино

„Преди седмица на Николас Мадуро казах да се предаде". Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред Fox News по повод операцията от тази нощ във Венецуела и залавянето на президента Мадуро.

„САЩ ще бъдат „силно ангажирани“ в развитието на петролната индустрия на Венецуела. Трябваше да направим нещо много по-хирургично, много по-мощно“, казва още Тръмп.

„Гледах задържането му сякаш гледах телевизионно предаване“, каза той. „Гледахме го в една стая и следихме всички аспекти“, добави той, без да уточнява кой друг е присъствал с него. Николас Мадуро „беше на много добре охранявано място, като крепост“, добави американският президент. „Фактът, че никой не е убит, е невероятен“, каза той, добавяйки, че „двама мъже са ранени, но са се върнали и са в добро състояние“.

Доналд Тръмп твърди, че Николас Мадуро и съпругата му са на борда на американски военен кораб и ще бъдат съдени в Ню Йорк.

► 16.00 ч. Мадуро е транспортиран до Ню Йорк

► 15.45 ч. Американската правосъдна министърка: Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм

Президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това заяви в X американската министърка на правосъдието Пам Бонди, цитирана от световните агенции.

Тя припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били обвинени от федерален съд в Ню Йорк, че са наркотерористични босове и в заговор за внос на кокаин в САЩ. По-рано днес световни агенции припомниха, че тези обвинения са били повдигнати през 2020 г.

Бонди заяви, че „Мадуро и неговата съпруга скоро ще се изправят пред цялата строгост на американското правосъдие, на американска територия, пред американски съдилища".

► 15.39 ч. Антонио Коща: ЕС призовава за деескалация и зачитане на международното право

„Следя ситуацията във Венецуела с голяма загриженост. Европейският съюз призовава за деескалация и решение при пълно зачитане на международното право и принципите, залегнали в Устава на Организацията на обединените нации", написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в Х.

„Европейският съюз ще продължи да подкрепя мирно, демократично и приобщаващо решение във Венецуела. Подкрепяме усилията на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, в координация с държавите членки, за гарантиране на безопасността на европейските граждани в страната,“ каза още той в Х.

► 15.32 ч. Стармър казва, че Великобритания „не е участвала по никакъв начин“ в удара срещу Венецуела

Британският премиер Киър Стармър заяви, че „иска да установи фактите“ и да разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп относно военната операция във Венецуела, според британската информационна агенция PA Media.

„Винаги казвам и вярвам, че всички ние трябва да спазваме международното право“, каза Стармър, добавяйки, че Великобритания „не е участвала по никакъв начин“ в удара срещу Каракас, съобщи PA Media.

► 15.35 ч. Мексико "осъди военната атака на САЩ срещу Венецуела"

"Мексиканското правителство осъжда и отхвърля по най-категоричен начин военните действия, извършени едностранно през последните часове от въоръжените сили на Съединените американски щати срещу цели, разположени на територията на Боливарска република Венецуела“, се казва в изявление на Министерството на външните работи.

► 15.30 ч. Президентът на Бразилия остро осъди опасният прецедент във Венецуела

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва остро осъди военните действия на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро.

Според него става въпрос за „тежко нарушение на суверенитета на страната“. Луис Инасио Лула да Силва предупреди за „изключително опасен“ прецедент за международната общност и призова ООН да „реагира енергично“.

Бразилският президент изрази готовност да „насърчи диалога и сътрудничеството“.

► 15.00 ч. Администрацията на Тръмп уведомява ръководството на Конгреса за операцията срещу Мадуро

По-рано тази сутрин републиканският сенатор Майк Лий от Юта публикува в социалните медии, че държавният секретар Марко Рубио му е казал, че действието е в услуга на защитата на американския персонал, който се стреми да арестува Мадуро, и е законно съгласно член II.

При предишни военни действия на САЩ президентските администрации са уведомявали лидерите на Конгреса преди събитието, но администрацията на Тръмп често не е правила това.

Началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс заяви в предишно интервю за Vanity Fair, че американските удари във Венецуела ще изискват одобрение от Конгреса.

► 14:45 ч. – Главният прокурор на САЩ: „Мадуро ще усети пълната ярост на американското правосъдие“

Мадуро е обвинен в заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и взривни устройства, както и заговор за притежание на такива оръжия срещу САЩ. „Те скоро ще се изправят пред пълната ярост на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“, заяви главният прокурор на САЩ Пам Бонди. Тя благодари на „храбрите военни“ за успешната мисия по залавянето на двамата обвинени международни наркотрафиканти.“​

► 12:35 ч. – Сенатор Майк Лий : Мадуро е арестуван, за да бъде съден в САЩ

Мадуро е арестуван, за да бъде изправен пред съд в САЩ, каза за CNN републикански сенатор, който твърди, че е разговарял с държавния секретар Марко Рубио.

„Той ме информира, че атаките, които видяхме тази вечер, са били предприети с цел защита и охрана на лицата, изпълняващи заповедта за арест“, написа сенаторът от Юта Майк Лий в социалната мрежа X.

„Това действие вероятно попада в рамките на присъщите правомощия на президента по член II от Конституцията за защита на американския персонал от действително или непосредствено нападение“, добави Лий.

► 12:18 ч. – Вицепрезидентът: „Не знаем къде е президентът Мадуро“

Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес заяви, че правителството не знае къде се намират президентът Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в събота сутринта, че САЩ са нанесли „мащабен удар срещу Венецуела“ и Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната. Родригес официално е поискала гаранции от Съединените щати, че Мадуро и съпругата му са живи.

► 12:01 ч. – Министърът на отбраната: „Това е най-голямото посегателство в историята ни“

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес заяви, че атаката на САЩ в събота е засегнала градски райони в цялата страна, като са били изстреляни ракети от американски бойни хеликоптери. Властите все още събирали информация за броя на загиналите и ранените. Лопес потвърди още, че военното съоръжение "Форт Тиуна" в Каракас е било атакувано.

Министърът категорично заяви, че Венецуела ще се противопостави на присъствието на чуждестранни войски на своя територия. „Тази атака е най-голямото посегателство, което страната е преживяла“, добави Лопес.

►11:30 ч. – Доналд Тръмп: Николас Мадуро е заловен и изведен от страната

Венецуелският президент Николас Мадуро е бил заловен и изведен със самолет извън Венецуела, след като Съединените щати са извършили мащабен удар по столицата Каракас, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, като добави, че ще последват „допълнителни подробности“. В пост в социалните мрежи Тръмп уточни, че ще даде официална пресконференция утре в 11:00 ч. местно време (източно време).

►09:50 ч. – Серия от мощни експлозии и извънредно положение в Каракас

Най-малко седем мощни експлозии със звуци, наподобяващи ниско прелитащи самолети и хеликоптери, са били чути малко след 2:00 ч. сутринта в столицата на Венецуела – Каракас. Според очевидци, цитирани от „Ню Йорк Таймс“, е забелязан гъст дим, издигащ се от голяма военна база, разположена във венецуелската столица. По първоначални данни взривовете са били в южната и източната част на града. Информацията сочи, че са атакувани комплекси, които са както военни, така и жилищни.

► МВнР откри кризисна линия за българите във Венецуела

Министерството на външните работи на Република България съобщи, че следи с повишено внимание ситуацията и активира специален кризисен телефон за съдействие на сънародниците ни в страната. Българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, се призовават да поддържат редовен контакт с дипломатическите представителства и да следват указанията на местните власти. Денонощният телефон за връзка с Дирекция „Ситуационен център“ е: +359 893 339 616.

► Първи реакции от Европа и света

Европейският съюз: Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас заяви в X (Twitter), че е разговаряла с Марко Рубио и посланика на съюза в Каракас. Тя подчерта, че Мадуро няма легитимност, и призова за зачитане на международното право и Устава на ООН.

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

Испания: Премиерът Педро Санчес обяви, че правителството му „следи отблизо събитията във Венецуела“. В публикация в социалните мрежи той призова за „деескалация“ на напрежението.

El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos.



Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

Белгия: Външният министър Максим Прево съобщи в X, че посолството на Белгия в Богота е „напълно мобилизирано“ и ситуацията се следи в тясна координация с европейските партньори.

🇻🇪 (EN/FR/NL) Given the situation in #Venezuela, the safety of our citizens is a top priority. Our embassy in Bogotá, which is responsible for Venezuela, and our services in Brussels are fully mobilized. The situation is being closely monitored, in coordination with our European… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) January 3, 2026

Нидерландия: Външният министър Давид ван Веел коментира, че ситуацията в Каракас все още е „неясна“. Той потвърди, че страната му следи развитието и е в постоянен контакт с посолството си във Венецуела.

Полша: Говорителят на външното министерство Мачей Вевиор заяви, че ведомството проверява броя на своите граждани в страната. Към момента няма информация някой от тях да се нуждае от спешна помощ.

Беларус: Президентът Александър Лукашенко „категорично осъди“ действията на САЩ чрез държавната агенция Белта. Беларуското външно министерство определи операцията като „въоръжена агресия“ и директна заплаха за световния мир.

► Как се стигна до нападението днес?



•1998 г. на власт във Венецуела идва Уго Чавес. Левият президент разчита на гласовете на най-бедните. За да ги задържи, разгръща мащабни социални програми. Те разчитат на парите от петрола на страната. Затова Чавес започва политика за поемане на контрол над индустрията и прогонване на чуждестранните компании от сектора.

• 2007 г. - Чавес национализира активите на чуждестранните петролни компании.

Изземането на активите става преди петрола да се срине заради голямата финансова криза от 2008-2009 година. Венецуела се оказва в ситуация на все по-голяма нужда от пари.



• 2013 г. - Уго Чавес умира, на власт идва заместникът му Николас Мадуро.Той продължава политиката на Чавес. това води до пълна конфронтация със Съединените щати.

• През 2019 г. настъпва политическа криза във Венецуела. Върховният съд обяви, че Мадуро е узурпирал властта. Хуан Гуайдо се обяви за президент и 60 държави казаха, че признават него за държавен глава. С помощта на тайните служби и армията Мадуро удържа властта.

►Анализи

♦ Журналистът Асен Агов коментира в ефира на NOVA NEWS, че съдбата на всеки диктатор е тъжна и обикновено завършва по този начин. Той подчерта, че не изпитва никакво съжаление към Мадуро и бе категоричен, че не бива да се правят паралели между демократично избрания с голямо мнозинство Доналд Тръмп и венецуелския лидер.

Агов обвърза събитията във Венецуела с общото високо международно напрежение. Той припомни други два симптоматични факта: предупреждението на Тръмп, че ще удари Иран, ако насилието срещу протестиращите там продължи, и призива на Държавния департамент всички американци да напуснат Русия.

По отношение на реакцията на Москва, Агов изрази мнение, че Русия едва ли ще се намеси реално в защита на Мадуро, тъй като в момента е изключително ангажирана и изтощена от войната в Украйна, понасяйки големи загуби и тежки санкции. Той допълни, че поради статута на САЩ като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, едва ли ще се стигне до официално осъждане или резолюция срещу техните действия.

Според анализатора редица държави в Южна Америка, и по-специално Колумбия, ще си отдъхнат след падането на режима, който е генерирал огромно напрежение и бежански вълни. Агов прогнозира, че след залявянето на „големия началник“, останалите представители на управлението във Венецуела вероятно ще се укрият и няма да окажат организирана съпротива, с изключение на отделни групи привърженици.

♦ Според международния редактор на NOVA Момчил Минков корените на този конфликт са дълбоки и са пряко свързани с петрола. Напрежението започва още от управлението на Уго Чавес, който национализира петролната индустрия и изгони американските компании от страната. При управлението на Мадуро Венецуела се превърна от най-богатата в една от най-бедните страни в региона, което доведе до безпрецедентна миграционна криза и милиони бежанци.

Международната общност реагира светкавично на военната намеса. Куба и Русия вече официално осъдиха действията на САЩ, определяйки ги като „тежка въоръжена агресия“. Анализатори подчертават, че заловеният Мадуро вероятно ще бъде изправен пред американски затвор, което е изключително необичаен ход от гледна точка на международното право.

В отговор на инцидентите президентът Николас Мадуро обяви извънредно положение в страната и обвини Съединените щати за нанасянето на военни удари. В официално изявление на Министерството на комуникациите на Венецуела се посочва, че страната категорично заклеймява и отхвърля американската „военна агресия“. От своя страна Белият дом към момента отказва да коментира темата официално.

Видео: Telegram

„Където и когато искат“: Николас Мадуро е отворен за преговори със САЩ

Експлозиите се случват след месеци на заплахи и нарастващо напрежение. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който разположи военна флотилия в Карибите, неведнъж предупреди, че не изключва военни действия във Венецуела, за да бъде спрян наркотрафикът в региона. Тръмп вече заяви, че дните на венецуелския президент Николас Мадуро са „преброени“.

В началото на тази седмица американският президент съобщи, че Съединените щати са унищожили зона, използвана от плавателни съдове, обвинени в участие в трафик на наркотици. По думите му това е първата американска сухопътна атака на венецуелска територия. Въпреки ескалацията, Николас Мадуро обяви, че остава отворен за преговори със САЩ и има желание да преговаря още този петък, за да избегне по-нататъшна агресия.

Видео: Telegram

Докато Вашингтон обвинява Мадуро в управление на мащабна мрежа за трафик на наркотици, редица анализатори посочват, че САЩ имат по-дълбока адженда в региона. Тя е свързана с геополитическия контрол и огромните петролни залежи на Венецуела, които са най-големите в света. Ситуацията в Каракас продължава да се развива, като тепърва се очакват официални изявления от американска страна.

♦ „Това, което се случи тази нощ във Венецуела, има своята предистория. През август беше обявена награда от 50 милиона долара за всеки, който може да достави информация как да бъде заловен Мадуро и изправен на съд. Също така през 2020 г. Мадуро беше осъден в Ню Йорк за наркотероризъм”, каза дипломатът Елена Поптодорова в ефира на NOVA NEWS.

Тя допълни, че Кая Калас е заявила, че Мадуро е нелегитимен президент, което не е новост. И допълни, че той е спечелил и предходните и настоящите избори с манипулации. Поради тази причина има трайно негативна оценка на политическото му поведение.

Поптодорова заяви, че показателно е, че опозицията във Венецуела на този етап мълчи по повод действията на САЩ.

Тя каза, че има много причини, поради които Тръмп държи да контролира ситуацията в Карибския регион и Латинска Америка.

Кореспондент: Галина Петрова