Президентът Николас Мадуро избегна въпрос за предполагаема американска атака срещу пристанище във Венецуела, но заяви, че е отворен за сътрудничество с Вашингтон след седмици на американски военен натиск.

„Където и когато искат“, каза Мадуро за идеята за диалог със Съединените щати по въпросите на трафика на наркотици, петрола и миграцията в интервю за държавната телевизия.

Към днешна дата президентът не е потвърдил американска сухопътна атака срещу пристанищно съоръжение в страната му, която според коментарите на Доналд Тръмп от 29 декември е била насочена срещу кораби, превозващи наркотици.

На директния въпрос дали потвърждава или отрича атаката, Мадуро отговори: „Това е нещо, за което може да поговорим след няколко дни“. Тя би била първата известна сухопътна операция на американската военна кампания срещу трафика на наркотици от Латинска Америка.

На 29 декември Тръмп заяви, че САЩ са ударили и унищожили пристанищна зона за предполагаеми венецуелски кораби за наркотици. Той не уточни дали това е военна операция или е на ЦРУ, нито къде е нанесена атаката, но отбеляза, че е „по крайбрежието“.

„Имаше голяма експлозия в пристанищната зона, където корабите се зареждат с наркотици. Така че ние ударихме всички лодки. И това място вече не съществува“, обясни той.

От седмици Тръмп заплашва с наземни удари срещу наркокартелите в региона, като казва, че те ще започнат „скоро“, но това е първият явен пример.

От септември американските сили са извършили и многобройни удари по лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан - срещу наркотрафиканти.

