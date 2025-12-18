Преди две столетия президентът на Съединените американски щати Джеймс Монро обявява Западното полукълбо за зона, недостъпна за европейските сили – позиция, която по-късно влиза в учебниците по история като „Доктрината Монро“. Тази прокламация поставя основата на нова ера на доминация на Съединените американски щати и на тяхната роля като „пазители“ на региона, разказва The conversation.

В следващите десетилетия почти 1/3 от близо 400-те намеси на САЩ по света се случват в Латинска Америка. Съединените щати свалят правителства, които смятат за неблагоприятни, или използват сила, която по-късно е определена като незаконна от международни съдилища.

През 2013 година тогавашният държавен секретар Джон Кери обявява, че „ерата на Доктрината Монро е приключила“. Това символизира промяна към отношение, при което страните от региона се разглеждат като партньори, а не като сфера на влияние.

Сега обаче Националната стратегия за сигурност, публикувана миналата седмица от администрацията на Доналд Тръмп, формално възражда тази стара доктрина. Това спомага да се обяснят проактивните действия на администрацията в региона през последните няколко месеца – от смъртоносните удари по лодки в Карибския басейн до избирателното прилагане на санкции и помилвания.

Защо Латинска Америка е толкова важна

Документът открито обявява „версия на доктрината Монро, свързана с Тръмп“, като издига Западното полукълбо до статут на основен международен приоритет на Съединените щати. В него се казва, че дните, в които Близкият изток доминираше американската външна политика, „за щастие са отминали“.

Текстът свързва сигурността и просперитета на Съединените щати пряко с поддържането на превъзходството на САЩ в Латинска Америка. Например той цели да отказва на Китай и на други сили достъп до ключови стратегически активи в региона, като военни съоръжения, пристанища, критични минерали и мрежи за киберкомуникация.

Най-важното е, че той съчетава острата реторика на администрацията на Тръмп относно „наркотерористите“ със съперничеството между великите сили — между Съединените щати и Китай.

В документа се очертават по-силно военно присъствие и дипломатически натиск от страна на САЩ като необходими за противодействие на латиноамериканските наркокартели и за защита на морските пътища, пристанищата и критичната инфраструктура от китайско влияние.

Как стратегията обяснява действията на Тръмп

В продължение на месеци администрацията на Тръмп атакува кораби, за които предполага, че превозват наркотици в Карибско море и в източната част на Тихия океан, като уби десетки хора. Експерти по международно право и служители по правата на човека твърдят, че тези атаки нарушават международното право. Конгресът на Съединените щати не е разрешавал никакъв въоръжен конфликт в тези води, но ударите са представяни като необходими за защита на Съединените щати от „наркотерористи“.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро също е наричан „наркодиктатор“, въпреки че Венецуела е второстепенен фактор в потока от наркотици към Съединените щати.

На 2 декември президентът Доналд Тръмп заяви пред репортери, че всяка страна, която той смята, че произвежда или транспортира наркотици към САЩ, може да се изправи пред военен удар. Това включва не само Венецуела, но и Мексико и Колумбия. В същия ден Тръмп помилва бившия президент на Хондурас - Хуан Орландо Ернандес. Той беше осъден на 45 години затвор за подпомагане на пренасянето на стотици тонове кокаин в Съединените щати.

Снимка: Хуан Орландо Ернандес, Getty Images

Новата Стратегия за национална сигурност се опитва да обясни логиката зад тези противоречиви действия. Тя подчертава необходимостта от защита на „основните национални интереси“ на Съединените щати и заявява: „Външната политика на президента Тръмп не е основана на традиционна политическа идеология. Тя е мотивирана преди всичко от това, което работи за Америка – или, с две думи - Америка на първо място.“

Според тази логика Ернандес беше помилван, защото все още може да бъде полезен за интересите на Съединените щати. Като бивш президент, който има дълбоки връзки с елита и силите за сигурност на Хондурас, той е точно онзи тип лоялен, крайнодесен клиент, какъвто Тръмп желае да има в страна, която е домакин на американски военен персонал и може да помогне за контролирането на миграционните маршрути към Съединените щати.

Самият момент ясно показва това: Тръмп предприе действия за освобождаването на Ернандес само дни преди изборите в Хондурас, укрепвайки консервативните мрежи, които той някога ръководеше, за да подкрепят предпочитания от Тръмп кандидат за президент Насри Асфура.

В изчисленията на американския президент, основани на принципа „Америка на първо място“, помилването на Ернандес изпраща и няколко ясни сигнала - послушните партньори биват възнаграждавани, а силата, а не принципът, определя политиката на САЩ в региона.

Обсесията от Венецуела

Новата стратегия за национална сигурност обяснява обсесията на Тръмп по отношение на Венецуела. Страната разполага с най-големите доказани резерви на нефт в света и дълга крайбрежна линия на Карибско море, което представлява жизненоважен морски път за американски стоки, преминаващи през Панамския канал.

Под въздействието на многогодишните американски санкции, Венецуела подписа няколко енергийни и минни споразумения с Китай, Иран и Русия. За Пекин Венецуела представлява както източник на енергия, така и стратегическа опорна точка в полукълбото. Стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп ясно заявява, че това е неприемливо за Съединените щати. Въпреки че Венецуела не е спомената изрично в документа, стратегията намеква, че Китай е установил позиции сред подобно мислещи лидери в региона: „Някои чуждестранни влияния ще бъде трудно да се отменят, предвид политическите съюзи между определени латиноамерикански правителства и определени чуждестранни актьори.“

Скорошен доклад предполага, че правителството на Мадуро сега се опитва да направи драстично геополитическо пренасочване. „Ню Йорк Таймс“ съобщава, че кабинетът на Мадуро е предложил на САЩ доминиращ дял в своите нефтени и златни ресурси, пренасочвайки износа от Китай. Ако е вярно, това би представлявало ясен опит за привличане на администрацията на Тръмп и край на международната изолация на Венецуела.

Мнозина обаче смятат, че администрацията на Тръмп се стреми към смяна на режима. Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, която е и носителка на Нобеловата награда за мир за 2025 г., представя на американските инвеститори бъдеще след Мадуро, описвайки „възможност за 1,7 трилиона долара“ за приватизация на венецуелските нефт, газ и инфраструктура. За американските и европейските корпорации посланието е ясно - смяната на режима може да отключи огромно богатство.

Фрагментираният отговор на Латинска Америка

Регионалните организации остават разделени или отслабени и все още не са координирали отговор на действията на администрацията на Тръмп. На скорошна регионална среща лидерите призоваха за мир, но не осъдиха американските удари край Латинска Америка. Вместо това правителствата трябва да се справят с Тръмп едно по едно. Някои се надяват да бъдат третирани като приятели, други се страхуват да не бъдат означени като „наркодържави“.

Двеста години след доктрината на Монро, Вашингтон все още възприема полукълбото като собствен двор, в който е „свободен да се движи“ и може да се намесва, както прецени.

Редактор: Цветина Петрова