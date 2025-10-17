Венецуелският президент Николас Мадуро не би искал да си има проблеми със Съединените щати. Това заяви американският държавен глава Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Тръмп направи това изявление, след като бе съобщено, че американските въоръжени сили са заловили двама души от плавателен съд, предполагаемо превозващ наркотици в Карибско море. Той е бил поразен от американски удар, при който двама души загинали.

Ударът в четвъртък беше най-скорошният в рамките на кампанията за борба с трафика на наркотици, обявена от Тръмп. Американският лидер казва, че много наркотици идват от Венецуела и че президентът Мадуро е свързан с наркотрафика.

В отговор на журналистически въпрос, свързан с твърденията, че Мадуро е готов на всичко, за да сключи сделка със САЩ, Тръмп каза: "да, той предлага всичко. Имате право. И знаете ли защо? Защото той не иска да си има проблеми със Съединените щати".

Тръмп каза това на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, на фона на струпването на военни сили на САЩ в Карибския регион.

Венецуелското министерство на комуникациите засега не е откликнало на молбата на "Ройтерс" за коментар.

В сряда Тръмп заяви, че е дал разрешение на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ да извършва операции във Венецуела.

Редактор: Ивайла Митева