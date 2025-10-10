БГНЕС
Това огромно признание за борбата на всички венецуелци е стимул да доведем задачата си докрай – да постигнем свобода, написа тя
Мария Корина Мачадо, венецуелски опозиционен лидер и носителка на Нобеловата награда за мир, заяви, че нейните сънародници разчитат на Съединените щати и техните съюзници, за да постигнат свобода от авторитарното управление на президента Николас Мадуро.
„Това огромно признание за борбата на всички венецуелци е стимул да доведем задачата си докрай – да постигнем свобода“, написа тя в X.
Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025
Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América…
"Днес, повече от всякога, разчитаме на президента Доналд Тръмп, на народа на Съединените щати, на народите на Латинска Америка и на демократичните нации по света като наши основни съюзници в постигането на свобода и демокрация“, добави Мачадо.Редактор: Емил Йорданов
