Мария Корина Мачадо, венецуелски опозиционен лидер и носителка на Нобеловата награда за мир, заяви, че нейните сънародници разчитат на Съединените щати и техните съюзници, за да постигнат свобода от авторитарното управление на президента Николас Мадуро.

„Това огромно признание за борбата на всички венецуелци е стимул да доведем задачата си докрай – да постигнем свобода“, написа тя в X.

Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad.



Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

"Днес, повече от всякога, разчитаме на президента Доналд Тръмп, на народа на Съединените щати, на народите на Латинска Америка и на демократичните нации по света като наши основни съюзници в постигането на свобода и демокрация“, добави Мачадо.

