Мария Корина Мачадо, венецуелски опозиционен лидер и носителка на Нобеловата награда за мир, заяви, че нейните сънародници разчитат на Съединените щати и техните съюзници, за да постигнат свобода от авторитарното управление на президента Николас Мадуро.

Това огромно признание за борбата на всички венецуелци е стимул да доведем задачата си докрай – да постигнем свобода“, написа тя в X.

"Днес, повече от всякога, разчитаме на президента Доналд Тръмп, на народа на Съединените щати, на народите на Латинска Америка и на демократичните нации по света като наши основни съюзници в постигането на свобода и демокрация“, добави Мачадо.

