Американският президент заяви, че причина за решението му са имигрантите и трафикът на дрога
Рязка ескалация на напрежението между САЩ и Венецуела. Президентът Доналд Тръмп потвърди, че е упълномощил ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела.
"Ню Йорк Таймс" пръв съобщи за класифицираната директива, според която целта на Тръмп е да отстрани от власт президента Николас Мадуро. Администрацията е предложила 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста и осъждането на Мадуро по обвинения в трафик на наркотици.
Носителката на Нобелова награда за мир, която победи Тръмп - Мария Корина Мачадо
Новите правомощия ще позволят на ЦРУ да извършва смъртоносни операции и да провежда редица акции в Карибския басейн, съобщава "Ню Йорк Таймс". Запитан защо е разрешил на ЦРУ да действа във Венецуела, Тръмп заяви пред репортери, че причините за това са миграцията на венецуелци към САЩ и трафикът на наркотици.
