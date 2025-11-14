САЩ обявиха военна операция, насочена срещу така наречените „наркотерористи“ в Западното полукълбо. Новината съобщи американският военен министър Пийт Хегсет в публикация в X. Той поясни, че мисията има за цел „да защити родината, да премахне наркотерористите от нашето полукълбо и да спре дрогата, която убива нашите граждани“.

Съединените щати изпращат най-големия военен кораб в света в Карибско море



Администрацията на президента Доналд Тръмп води военна кампания срещу наркотрафика в Карибския басейн, като разположи американски самолетоносач, шест кораба и изтребители F-35, и нанесе удари по над 20 плавателни съда. От своя страна Венецуела обяви задействане на мащабни военни патрули по крайбрежието си, виждайки в действията на САЩ заплаха за режима на Николас Мадуро.

