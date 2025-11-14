-
ЕС въвежда задължителни задни светлини на колите и през деня
-
Борис Бонев: Парламентът и министерствата ползват неправомерно 1000 паркоместа в София
-
Tокови удари съсипват електроуреди в Плевенско
-
"Блу Ориджин" изстреля ракета с два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс
-
Жертва и ранени, сред които бременна жена и дете, при масирани руски удари срещу Киев
-
С ден на отворените врати Сухопътните войски отбелязват 147 години от създаването си
Новината съобщи американският военен министър Пийт Хегсет
САЩ обявиха военна операция, насочена срещу така наречените „наркотерористи“ в Западното полукълбо. Новината съобщи американският военен министър Пийт Хегсет в публикация в X. Той поясни, че мисията има за цел „да защити родината, да премахне наркотерористите от нашето полукълбо и да спре дрогата, която убива нашите граждани“.
Съединените щати изпращат най-големия военен кораб в света в Карибско море
Администрацията на президента Доналд Тръмп води военна кампания срещу наркотрафика в Карибския басейн, като разположи американски самолетоносач, шест кораба и изтребители F-35, и нанесе удари по над 20 плавателни съда. От своя страна Венецуела обяви задействане на мащабни военни патрули по крайбрежието си, виждайки в действията на САЩ заплаха за режима на Николас Мадуро.
Последвайте ни