Съединените щати изпращат най-големия военен кораб в света в Карибско море. Това е допълнителна ескалация на действията им в региона, където вече са разположени повече от 10 бойни кораба. Администрацията на Доналд Тръмп твърди, че се бори с наркотрафика в Карибско море.

Печално известни станаха вече над 10 случая на взривяване на лодки с екипажа им, за които американците твърдят, че пренасят наркотици. Убити са 40 души, а според Тръмп скоро ще има и сухопътни операции. В същото време анализатори обясняват, че американският флот има друга цел в Карибите.

Тръмп: Венецуелският президент не иска да си има проблеми със САЩ

Вашингтон втвърди тона срещу Венецуела и нейния президент Николас Мадуро. Целта им, казват експерти, е преврат във Венецуела. Кампанията имала за цел да сплаши елита в страната, който да свали Мадуро. Редица държави в региона критикуваха.

"Не можеш просто да обявиш "ще направим инвазия в страната ви, за да се борим с наркотрафика". Не може да се погазват законите на другите страни и правото на народите им на самоопределение. Ако светът се превърне в място на беззаконие, място без уважение, животът ще стане много лош", посочи президентът на Бразилия Уис Игнасио да Силва.

„Има международни закони за това как се процедира, когато има подозрение за нелегален превоз на наркотици. Официално напомнихме това на правителството на Съединените щати”, подчерта президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум.

